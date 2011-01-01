Polizia, Torino 93 nuovi agenti e vice ispettori

Il questore di Torino Massimo Gambino, ha accolto nei giorni scorsi sessantadue nuovi agenti e trentuno vice ispettori della polizia di Stato, "pronti a vigilare i quartieri della città a tutela e per la sicurezza della cittadinanza" fa sapere la Questura. I nuovi poliziotti saranno collocati nelle diverse articolazioni della Questura e dei commissariati di polizia di Stati "intensificando i controlli nelle aree più sensibili della città. Con la consapevolezza del proprio ruolo, forniranno un aiuto concreto e prezioso alla comunità", viene aggiunto.