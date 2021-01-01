Borsa (+1,1%) la migliore spinta da St e Unicredit

Apertura positiva per le Borse europee, incoraggiate dalla performance al rialzo registrata venerdì scorso da Wall Street e dall'andamento delle piazze asiatiche, con Tokyo balzata in avanti del 3,8%, dopo che la coalizione della premier, Sanae Takaichi, ha registrato una vittoria schiacciante alle elezioni. Parigi guadagna lo 0,23%, Francoforte lo 0,69%, Madrid l'1%, Londra lo 0,43%. Milano è la migliore, con il Ftse Mib su dell'1,15%, mentre lo spread si attesta a 61 punti. In una giornata scarica di dati macro, gli investitori tornano a concentrarsi sui dati societari visto che va avanti a pieno ritmo la stagione delle trimestrali.

Sale comunque l'attesa per gli importanti dati della settimana, in primis quelli americani con il rapporto sul mercato del lavoro di gennaio in calendario mercoledì (pubblicato in ritardo a causa dello shutdown parziale) e i dati sull'inflazione venerdì. Intanto, sul fronte delle materie prime, dopo la volatilità delle ultime sedute, prosegue il recupero dell’oro, che, in rialzo dello 0,96%, si attesta stabile sopra i 5 mila dollari l’oncia (esattamente a 5.027 dollari, +1,2%). Anche l’argento vanta un rialzo del 4,97% e portandosi a 81,77 dollari. Il petrolio, invece, segna il passo con il wti, contratto di marzo, scambiato a 62,8 dollari al barile (-1,18%). Dopo il rimbalzo del 10% di venerdì scorso, il bitcoin lima dello 0,28%, ma rimane ancorato sopra la soglia dei 70mila dollari (a 70.600 dollari).

A Piazza Affari Unicredit è partita in quarta (+4,5%), spinta dai conti del 2025 archiviati con un utile netto di 10,6 miliardi (+13,6%), dopo poste extra da 1,4 miliardi. I vertici della banca hanno inoltre diffuso prospettive di crescita, vedendo il risultato netto del 2026 a 11 miliardi e quello al 2028 a 13 miliardi. Sul bilancio 2025, inoltre, saranno distribuiti ai soci 9,5 miliardi, dei quali 4,75 miliardi come dividendi. Sono ben impostate anche le altre banche, con Mps che registra un progresso dell'1,8% nel giorno in cui si riunisce il cda per l'approvazione del bilancio 2025. Dopo il capitombolo di oltre il 25% di venerdì, provocato dall’inaspettato profit warning, Stellantis tenta il recupero (+1,16%). Stmicroelectronics festeggia con un +4,5% l'annuncio dell'ampliamento della collaborazione strategica con Amazon Web Services (Aws).

Sul mercato valutario, l'euro si rafforza a 1,1859 dollari (da 1,1811 di venerdì in chiusura). Vale inoltre e 185,8 yen (da 185,44), mentre il rapporto dollaro/yen è a 156,68 (156,98). Da rilevare il forte calo del gas, che ad Amsterdam accusa un ribasso del 7,4% attestandosi a 33 euro al megawattora.