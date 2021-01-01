Un morto e due intossicate nell'Astigiano dal monossido di carbonio

A Cortandone d'Asti un anziano è morto e sua moglie e una nipote sono state trasportate d'urgenza alla camera iperbarica del reparto di ossigenoterapia di Torino per una intossicazione da monossido di carbonio. L'allarme è scattato quando uno dei componenti della famiglia, di origine marocchina, ha iniziato a sentirsi male e ha contattato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Asti, che hanno immediatamente compreso che era in corso un'intossicazione, causata dal malfunzionamento di una stufetta. Le tre persone sono state trasferite d'urgenza al pronto soccorso di Asti, dove la più anziana, il nonno, è deceduta in seguito a un infarto. La moglie e la nipote invece sono state successivamente trasferite a Torino per essere sottoposte a trattamento in camera iperbarica. Le loro condizioni restano sotto osservazione. Nel frattempo il nucleo investigativo antincendio dei vigili del fuoco ha proceduto al sequestro dell'abitazione, su disposizione della magistratura.