Movida a Torino, nel 2025 1.291 controlli e 617 sanzioni a locali

Nel 2025 la polizia locale ha effettuato 1.291 controlli serali e notturni nelle zone della movida torinese, durante i quali sono stati sanzionati 617 locali per varie violazioni, dalla vendita di alcolici negli orari vietati a musica e schiamazzi, dal mancato rispetto delle prescrizioni igieniche all'assenza di cartellonistica informativa e autorizzazioni. I dato sono stati illustrati dall'assessore al Commercio, Paolo Chiavarino, in risposta a un'interpellanza sul tema della movida del consigliere FdI Ferrante De Benedictis. Altri numeri riguardano la revoca di concessioni di dehors e padiglioni per violazioni del regolamento comunale, una sola nel corso dello scorso anno, e le verifiche estive nelle zone più 'calde' in seguito a segnalazioni dei residenti per disturbi della quiete pubblica e del riposo notturno. Nel dettaglio gli agenti della polizia tutela ambientale dei vigili hanno effettuato, nei mesi di giugno e luglio, quattro interventi in due locali nella zona del Quadrilatero Romano. Dalle rilevazioni fonometriche era infatti stato riscontrato per entrambi il superamento del valore limite d'immissione sonora in ambiente abitativo.