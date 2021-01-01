Uil, spesa lenta dei fondi strutturali Ue 2021-27, solo il 12%

A dicembre 2025, l'Italia ha rendicontato una spesa effettiva del 12,2% dei fondi strutturali per gli anni 2021-2027 cioè 8,9 miliardi, su una dotazione totale di 72,9 miliardi. È quanto emerge da un monitoraggio della Uil, sui dati del Dipartimento Politiche di Coesione relativi alla prima scadenza per la certificazione alla Commissione Europea della spesa. "A più di tre anni dall'avvio della programmazione 2021-2027, si registra un andamento lento nell'impiego effettivo di importanti risorse europee per lo sviluppo del Paese e per la riduzione dei divari sociali, territoriali e occupazionali", si legge in una nota del servizio Lavoro, Coesione e Territorio del sindacato. Osservando in particolare l'avanzamento dei Programmi nazionali, affidati alle amministrazioni centrali dello Stato, emerge che su una dotazione finanziaria di 24,9 miliardi di euro, la spesa effettiva ammonta al 13,1% (3,3 miliardi di euro). Più nel dettaglio, il programma nazionale Pn Ricerca e competitività ha certificato spese pari al 16,7% della dotazione finanziaria totale; il Pn Giovani donne e lavoro il 15,6% della dotazione; il Pn Metro Plus e Città Medie Sud il 15,2%; il Pn per la Giusta Transizione soltanto l'1,8% e il Pn Scuola e competenze il 4,8%. Stesso andamento si registra nella programmazione regionale: su una dotazione finanziaria di 47,9 miliardi di euro, la spesa certificata ammonta infatti a 5,6 miliardi di euro, l'11,7%. Per quanto riguarda la spesa dei singoli programmi regionali (PR), il Friuli-Venezia Giulia ha certificato il 22,4%; la Liguria il 21,9%; il Piemonte il 20,7% e l'Emilia-Romagna e il Veneto il 17%. Molto più indietro la Sicilia che ha certificato una spesa pari al 7,3%; la Campania all'8,5%; la Puglia e l'Abruzzo all'8,7% e la Calabria al 9%. "Alla luce di questi dati è indispensabile mettere in moto tutti i processi funzionali ad assicurare velocità, qualità della spesa e 'addizionalità' delle risorse, data anche la recente revisione dei Programmi", ha commentato Ivana Veronese sottolineando che "aver centrato il target europeo di certificazione della spesa non basta: si tratta di un obiettivo minimo e di breve periodo". "A questo ritmo, rischiamo di dover impiegare gran parte dei fondi a ridosso delle prossime scadenze, con gravi ricadute sull'efficienza e la buona riuscita della messa a terra dei progetti", ha aggiunto Veronese, chiedendo al governo di aprire un tavolo di confronto "per mettere a punto provvedimenti di accelerazione della spesa, concentrando le risorse su pochi, ma strategici obiettivi".