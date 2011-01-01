DIRITTI & ROVESCI

Rider sfruttati e caporalato: controllo giudiziario per Glovo

La Procura di Milano dispone d'urgenza il provvedimento per Foodinho, società italiana del colosso spagnolo: compensi fino all'81,62% sotto i minimi della contrattazione e, in alcuni casi, sotto la soglia di povertà. La "supplenza" del pm Storari

Paolo Storari colpisce ancora. Il pm milanese ha disposto in via d’urgenza il controllo giudiziario per caporalato su Foodinho, la società italiana del colosso spagnolo Glovo. Al centro, oltre 40mila rider in tutta Italia pagati – scrive la Procura – “sotto la soglia di povertà”, con compensi inferiori fino all’81,62% rispetto alla contrattazione collettiva e, in alcuni casi, fino al 76,95% sotto la soglia di povertà. Numeri che, per il pm, fotografano uno sfruttamento sistemico.

Il provvedimento, oltre 50 pagine, parla di “situazioni tossiche” che hanno creato l’humus perché un ambito lavorativo si trasformasse in terreno da diritto penale del lavoro. E dispone la nomina di un amministratore giudiziario con un compito netto: ripristinare legalità, condizioni dignitose e regolarizzare i lavoratori.

2,50 euro a consegna, turni da 8–12 ore

Le testimonianze raccolte dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro sono ripetitive, quasi sovrapponibili: 2,50 euro a consegna come base; geolocalizzazione continua (ritiro, consegna, tempi); pressione costante su puntualità e velocità; meno ordini in caso di rifiuti o ritardi; pause brevi, turni medi da 8 a 12 ore; bicicletta e spese (anche furto del mezzo) a carico del rider.

Un lavoratore: “Faccio tra 15 e 20 consegne al giorno, guadagno circa 900 euro al mese. Sono sempre tracciato: sanno se mi fermo o se sono in ritardo”. Un altro: “Tra 10 e 30 consegne al giorno. Pagamenti ogni 15 giorni, tra 200 e 600 euro. Se mi rubano la bici, pago io. Mi sento un numero”. Molti rider sono originari di Pakistan, Bangladesh, Nigeria. Raccontano affitti, trasporti, rimesse alle famiglie d’origine. E telefonate dell’azienda in caso di ritardo: “Mi chiedono dove sono e perché”.

Per la Procura è “vero e proprio sfruttamento lavorativo, perpetrato da anni” ai danni di una platea enorme, con retribuzioni “palesemente difformi” dai contratti collettivi e non idonee a garantire “un’esistenza libera e dignitosa”.

L’algoritmo che assegna ordini e compensi

Nell’inchiesta torna un tema chiave: l’algoritmo. Ai rider vengono mostrati ristorante, cliente e distanza, ma non possono scegliere né cliente né prezzo. Il compenso finale non è conosciuto in anticipo, salvo la base di 2,50 euro. C’è chi riferisce 15 consegne al giorno, 50–60 km percorsi, 5–8 ore (spesso di più), per 700–800 euro mensili. È il cuore dell’eterodirezione digitale che i lavoratori stanno contestando anche davanti al giudice del lavoro.

Qui l’altra crepa. Il 13 gennaio, davanti al Tribunale del lavoro di Milano, il general manager Italia di Glovo Rafael Narvaez Gracia ha dichiarato che l’azienda ha cancellato “tutti i dati” sui turni dei rider su indicazione del proprio responsabile privacy, a partire dal 19 maggio 2025. Dati cruciali per verificare differenze retributive e contributive dal 2019 al 2025, chiesti con ordine di esibizione.

Alla giudice Camilla Stefanizzi il manager ha detto di non ricordare il nome del responsabile privacy. L’avvocato della società, Marco Villani, ha ribadito la versione. La legale dei rider, Giulia Druetta, con il supporto del sindacato di base Slang Usb, ha replicato che la spiegazione è “poco plausibile”, anche perché in un’altra causa identica a Milano quei dati risultano depositati. Narvaez ha inoltre ammesso di non conoscere nel dettaglio i meccanismi operativi precedenti alla sua nomina (1° settembre 2025), inclusi check-in, meccanismi premiali aboliti e possibili penalità. Temi che oggi tornano centrali nel decreto di controllo giudiziario firmato da Storari.

L’indagato e il vaglio del gip

È indagato per caporalato lo spagnolo Pierre Miquel Oscar, amministratore unico di Foodinho (indagata anche la società): “impiegava manodopera in condizioni di sfruttamento approfittando dello stato di bisogno”. Il controllo giudiziario, disposto d’urgenza, dovrà ora passare al vaglio di un gip.

L’amministratore giudiziario avrà il mandato di imporre legalità organizzativa e regolarizzazione dei lavoratori, perché – scrive il pm – l’azienda avrebbe adottato “una politica di impresa che rinnega esplicitamente le esigenze di rispetto della legalità” con un “modello organizzativo inidoneo” a prevenire lo sfruttamento.

La “giurisprudenza creativa”

Qui si apre il capitolo politico-giuridico. Storari, intervenendo recentemente a un convegno di Magistratura Democratica, ha rivendicato apertamente di “supplenza” delle sue indagini. Un concetto che i critici leggono come esondazione dal perimetro giudiziario verso quello regolatorio.

È la stessa Procura che, nelle indagini sugli opifici cinesi, ha puntato i riflettori su grandi marchi della moda – Dolce & Gabbana, Prada, Gucci, Versace, Ferragamo, Yves Saint Laurent, Givenchy, Missoni, Pinko, Coccinelle, Adidas, Alexander McQueen Italia, Off-White Operating – contestando un obbligo di controllo sui fornitori che, secondo le aziende, la legge non prevede e che dovrebbe spettare allo Stato. Così come è capitato per il patron di Tod’s Diego Della Valle.

L’accusa dei detrattori è chiara: “giurisprudenza creativa” che sposta l’equilibrio istituzionale, trasformando la Procura in regolatore del mercato del lavoro.

Lavoro povero o forzatura giudiziaria?

Il decreto mette in fila numeri, testimonianze e un impianto accusatorio pesante. Ma il caso Foodinho-Glovo diventa anche il terreno di scontro tra due visioni: da un lato, la Procura che parla di caporalato digitale e sfruttamento strutturale di lavoratori fragili; dall’altro, chi vede un uso espansivo del penale per colmare vuoti normativi e contrattuali che spettano a politica e legislatore.

In mezzo, 40mila rider, 2,50 euro a consegna, chilometri macinati, dati cancellati, algoritmi opachi. E un gip chiamato ora a dire se l’urgenza di Storari regge alla prova del diritto.