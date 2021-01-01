ALTA TENSIONE

Askatasuna non arretra: rivendica gli scontri e rilancia

Dieci giorni dopo la guerriglia del 31 gennaio, gli antagonisti respingono la lettura in chiave di ordine pubblico, parlano di "conflitto politico" e attribuiscono allo sgombero del 18 dicembre la responsabilità di aver "innalzato il livello". E indicono un altro corteo

Dieci giorni dopo il corteo nazionale del 31 gennaio e gli scontri avvenuti davanti allo stabile sgomberato di corso Regina Margherita, Askatasuna torna a parlare. E lo fa senza arretrare di un millimetro: anzi, rilanciando. Per chi ha organizzato la manifestazione sfociata in guerriglia urbana, il dibattito sulla violenza non può essere ridotto a una questione di ordine pubblico, perché “va complessificato”. Traduzione, nella loro logica aberrante: la responsabilità non è solo di chi ha attaccato la polizia, ma anche di chi ha scelto lo sgombero dell’ex centro sociale.

È la tesi che viene ripetuta, quasi a volerla fissare come cornice obbligatoria di lettura: se si parte dalla premessa che lo sgombero è “attacco”, allora tutto ciò che segue diventa “risposta”. E infatti i portavoce insistono sulla catena causa-effetto, con un automatismo che finisce per normalizzare la violenza dentro un racconto politico. «Lo abbiamo già detto: di fatto chi ha innalzato il livello in questa situazione è chi ha deciso di attaccare Askatasuna e di attaccare una città che è quella di Torino con lo sgombero».

Conflitto permanente

A questo punto, il tentativo è evidente: schiacciare la discussione sul terreno che fa comodo agli antagonisti, cioè quello del “conflitto” come categoria politica, lasciando sullo sfondo le responsabilità concrete di ciò che è accaduto. Non solo: tutto ciò che prova a distinguere, a separare, a entrare nel merito di chi ha fatto cosa viene bollato come scorciatoia o come “semplificazione”. Con buona pace dei tanti che hanno provato a “spiegare” e “distinguere”, dal sindaco Stefano Lo Russo a agli intellò.

«Schiacciare il dibattito sul tema violenza è una scorciatoia per semplificare una realtà molto più complessa perché da un lato c'è chi solleva questa questione della violenza in maniera strumentale e con questi non ci interessa confrontarci. Ci interessa invece confrontarci con chi solleva delle questioni più profonde: pensiamo che il tema del conflitto sia una questione fondamentale oggi e pensiamo anche che vada trattato da un punto di vista politico».

E quando emergono questioni più scomode – infiltrati, frange violente, “manifestanti cattivi” – la risposta è una chiusura a riccio: non contano, dicono, perché distolgono dal “nodo politico”. «Tutta la questione degli infiltrati, il fatto che i manifestanti cattivi abbiano oscurato le buone ragioni della stessa, ecco tutto questo aspetto è semplificare, non è andare a fare i conti con quella che è la realtà».

Il problema, però, è proprio qui: se si chiede di “complessificare”, ma si rifiuta di entrare nel merito delle responsabilità individuali e collettive, la complessità diventa un paravento. Una parola-scudo utile a evitare la domanda più banale e più politica di tutte: chi ha deciso di scendere in piazza poteva non conoscere la piattaforma politica su cui è stata convocata la manifestazione? Se non collusi, complici e conniventi perlomeno ingenui. E, alla luce di quanto dicono gli stessi antagonisti, utili idioti.

“Askatasuna non è un edificio”

Il secondo punto è quello identitario: il collettivo prova a staccarsi dall’immagine dello stabile sgomberato, a dire che la partita non è finita con i sigilli su corso Regina 47. È un modo per sopravvivere allo sgombero e, insieme, per rilanciare la sfida. «Askatasuna non è quell'edificio», ma «una proposta, un metodo, un'attitudine e un atteggiamento che è quello di persone che decidono di mettere come priorità il fatto di volersi attivare nella società con le persone per portare del cambiamento».

E la formula viene ribadita con una cura quasi liturgica, come se ripeterla bastasse a renderla vera e condivisa: Askatasuna, sostengono, sarebbe stato un luogo di socialità e aggregazione attraversato da “persone le più diverse”, quindi legittimato in quanto spazio “di tutti”. Ma qui sta la torsione: si racconta un luogo politico come neutro, un centro sociale come contenitore indistinto, e si pretende che la città lo riconosca come bene comune senza discuterne la gestione, la storia e l’impatto.

Dentro questa narrazione entra anche la rivendicazione dell’anti-delega, del “noi non rappresentiamo nessuno”. Un’affermazione che suona bene, ma cozza con il fatto che intanto si parla “a nome” di un quartiere, di una città, perfino di un’Italia che dovrebbe riconoscersi in chi protesta. «Noi non rappresentiamo nessuno, non stiamo nelle istituzioni proprio perché crediamo che la politica si faccia dal basso e si faccia con le persone e che quell'opzione invece di cambiamento si costruisca collettivamente. Non c'è delega e anzi c'è proprio la necessità e la voglia di vedere come insieme si possono cambiare le cose».

È il solito cortocircuito: si nega la rappresentanza, ma si esercita influenza politica; si rifiuta l’istituzione, ma si pretende che l’istituzione si adegui alle condizioni poste da chi mette a ferro e fuoco la città.

Lo sgombero come “attacco a Torino”

La conferenza stampa segna anche un salto di scala: lo sgombero viene presentato come un atto non solo contro Askatasuna, ma contro Torino. E qui la retorica si fa ancora più ambiziosa: non più un immobile pubblico conteso, ma un simbolo colpito per dare un segnale alla città intera. «Colpire Askatasuna ha significato colpire un simbolo importante per la città. Lo sgombero è stato percepito non solo da noi, ma in generale dalla città come un attacco a Torino: è stato una risposta da parte del governo nei confronti di una città che si è mobilitata in maniera importante a settembre e ottobre con il movimento “Blocchiamo tutto”, è stato un segnale che il governo ha voluto lanciare».

E come ogni salto di livello che si rispetti, si chiama in causa direttamente Giorgia Meloni, trasformando la vicenda torinese in un capitolo dell’opposizione nazionale. «Meloni ha dichiarato che chi protesta è nemico dell’Italia. Noi pensiamo che chi protesta faccia gli interessi dell’Italia e in questo momento chi invece non fa gli interessi della popolazione italiana è proprio il governo».

Il punto critico è che questa impostazione pretende di mettere un timbro morale sulle parti in causa: chi protesta starebbe “con l’Italia”, chi governa contro la popolazione. È una semplificazione speculare a quella che Askatasuna dice di rifiutare: un rovesciamento netto, utile a mobilitare, ma incapace di fare i conti con il fatto che lo scontro del 31 gennaio non è stato solo “protesta”, ma anche violenza praticata.

La sfida sul futuro dello stabile

Il tema più delicato resta quello della destinazione futura dell’edificio di corso Regina Margherita 47. Qui Askatasuna prova a fissare le condizioni: lo stabile deve tornare a essere gestito “dal basso”, senza passare né dal privato né dal cosiddetto terzo settore. L’obiettivo dichiarato è “ridare lo stabile” a chi l’ha attraversato negli anni, ma con paletti rigidissimi che in pratica chiedono alle istituzioni di consegnare un immobile pubblico a una governance informale. «L'opzione è quella di ridare lo stabile a tutte le realtà che dal basso l'hanno sempre attraversata e che intendono portare avanti quel progetto».

E mentre la città e le istituzioni sono chiamate a decidere quale uso dare a un immobile pubblico che per anni è stato base logistica degli assalti, Askatasuna alza la posta sul piano del consenso: parla a nome del quartiere, evoca una mobilitazione diffusa, promette che tutti saranno “in prima fila” affinché quel posto riapra e non venga “snaturato”. È un modo per esercitare pressione preventiva su chi dovrà assumersi la responsabilità di una decisione, qualunque essa sia. «Tutte le parti del quartiere si metteranno in prima fila perché quel posto riapra» e che «venga snaturato il meno possibile». In piemontese si dice, suma bin ciapà.

Da Torino alla mobilitazione nazionale

La manifestazione del 31 gennaio, nella loro lettura, è stata solo la prima puntata. Il collettivo la presenta come un passaggio dentro un percorso di opposizione sociale al Governo Meloni, “generale, collettivo, trasversale e soprattutto popolare”, capace di tenere insieme tutti i fronti di lotta. È un tentativo di allargare il perimetro, di costruire un fronte nazionale nel quale Torino diventa suo malgrado laboratorio e vetrina.

«Pensiamo che il 31 gennaio sia stato un passaggio per costruire a livello generale, collettivo, trasversale e soprattutto popolare, un’opposizione sociale al governo Meloni. Un’opposizione in cui c'è dentro tutto quello che viene portato da tutte le realtà che lottano a livello nazionale, sulla casa, sul lavoro, sul welfare, per i diritti, per la formazione, per la difesa dei territori».

E le tappe vengono scandite con precisione, quasi a certificare che lo scontro non finisce, ma si organizza. «Ci sono già delle date con passaggi nazionali, di un percorso che porterà alla manifestazione nazionale del 28 marzo a Roma».

Prima, però, ci sarà Livorno, dove Askatasuna annuncia la partecipazione a una due giorni di dibattiti il 21 e 22 febbraio con la rete nazionale dei centri sociali, con l’obiettivo dichiarato di “condividere prospettive e metodi” per lotte e alternative “a un pianeta in guerra”. E poi la Capitale, di nuovo in piazza, ancora con la formula del corteo, con la promessa di coinvolgere “tutte le realtà” in opposizione all’esecutivo.

Il messaggio politico

Il quadro che esce dalla conferenza stampa è netto e, per certi versi, inquietante nella sua linearità. Askatasuna non prende le distanze dagli scontri e respinge la lettura in chiave di ordine pubblico, anzi chiede di spostare tutto sul piano del conflitto politico. La violenza viene trattata come tema secondario, quando non come un diversivo sollevato “strumentalmente”, mentre lo sgombero viene elevato a “attacco” contro Torino e a segnale nazionale del Governo. Il risultato è una narrazione che prova a blindare ogni giudizio: se lo sgombero è attacco, la risposta è legittima; se il conflitto è fondamentale, la tensione diventa quasi un ingrediente accettabile; se il nodo vero è politico, tutto il resto è “semplificazione”.

E mentre si proclama “noi non rappresentiamo nessuno”, si rivendica di parlare per la città e per il quartiere, si pretende una gestione dal basso di un immobile pubblico con paletti inderogabili e si annuncia una mobilitazione nazionale pronta a tornare in piazza il 28 marzo a Roma. È così che una vicenda torinese, già esplosiva, rischia di diventare una miccia permanente: non solo per il destino di corso Regina 47, ma per l’idea stessa che un conflitto urbano possa essere raccontato come inevitabile, e dunque riproducibile, ogni volta che serve a rilanciare.