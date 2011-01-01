VERSO IL 2027

"Senza Torino Bellissima non si vince". Damilano sfida il centrodestra

L'imprenditore a capo della lista civica, sconfitto da Lo Russo nel 2021, risponde alle dichiarazioni degli esponenti locali della coalizione, che considerano la sua candidatura a sindaco un esperimento fallito. E non esclude la corsa in solitaria

“Se il centrodestra vuole davvero provare a vincere a Torino, non può fare a meno di Torino Bellissima”. Paolo Damilano, che a espugnare Palazzo Civico ci ha provato cinque anni fa, arrivando al secondo turno contro l’attuale sindaco Stefano Lo Russo, non ci sta a vedere descritta come fallimentare la sua candidatura, a fronte delle dichiarazioni che si susseguono da parte di esponenti locali del centrodestra, accomunate dal mantra “basta civici”. Così l’imprenditore torinese – forte anche del 7% che il sondaggio di Bidimedia, realizzato in esclusiva per lo Spiffero, attribuisce a Torino Bellissima – avverte: con un candidato radicale potremmo anche correre per conto nostro. Ma in ogni caso a decidere saranno i leader nazionali, non i politici locali che continuano a sminuirlo.

Damilano, c’è ancora spazio per i civici nel centrodestra?

«Io continuo a leggere dichiarazioni di personaggi del centrodestra torinese e non fanno che ripetere che con i civici hanno già dato. A questo punto sono io a dire che abbiamo già dato alla coalizione. Per quanto alcuni sondaggi ci escludano, quello da voi pubblicato qualche giorno fa parla chiaro: Torino Bellissima ha ancora la sua forza, siamo il secondo partito della coalizione e se il centrodestra vuole davvero vincere a Torino per la prima volta nella sua storia non può pensare di farlo senza di noi».

Ma quindi siete pronti a correre da soli?

«Sono tutte valutazioni che dobbiamo ancora fare, non prima di aver incontrato Cirio, Tajani, Meloni e Salvini. Il candidato lo decidono loro, non certo chi fa queste dichiarazioni. Dopodiché è chiaro se si dovesse optare per un candidato troppo divisivo per l’elettorato si aprirebbero nuovi spazi per Torino Bellissima, che a fronte di una destra senza centro e di un Lo Russo sempre più appiattito verso sinistra dal 7% potrebbe crescere fino al 20».

Si riferisce alla candidatura di Maurizio Marrone, che sembra essere il candidato in pectore?

«Non è una questione personale, ma di percezione da parte dei cittadini. Marrone non credo sia un estremista, ma se gli elettori dovessero percepirlo come tale è chiaro che pensare di vincere diventerebbe estremamente difficile».

Mettiamo caso che Torino Bellissima decida di andare per conto suo: lei si ricandida a sindaco?

«Torino Bellissima non è Paolo Damilano. In questi anni siamo diventati appetibili per tutte quelle persone che vogliono distinguersi mettendosi al servizio della città. Molto più facile in una forza civica come la nostra che nei partiti politici, dove spesso ci si trova di fronte a situazioni incancrenite. Siamo l’unica forza a Torino e una delle poche a livello nazionale che ha dimostrato la forza della società civile».

E quali sono i vostri punti non negoziabili?

«Prima di tutto c’è la questione di sicurezza, che ormai è diventata un’esigenza da affrontare per qualunque giunta, che sia di destra, di sinistra o di centro. E a questo si collega il tema del rilancio economico della città: i 5 Stelle con Appendino hanno detto no alle Olimpiadi, l’evento più importante dal Dopoguerra che venti anni fa hanno cambiato il volto e l’immagine di Torino, facendo scoprire la sua bellezza a tutto il mondo. Lo Russo invece è sceso a patti con i centri sociali, gli stessi che hanno messo a ferro e fuoco la città. Bisognerebbe invece fare in modo di attrarre i grandi player internazionali per favorire nuove opportunità di sviluppo e investimento. E poi bisognerebbe attrarre i giovani talenti, per questo serve una grande visione che parte dalle nostre università: come dico da tempo, Torino ha tutte le carte in regola per diventare la più grande città universitaria d’Europa».