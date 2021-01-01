Asl To3, evitare allarmismi su case della salute e posti di lavoro

"La sanità territoriale richiede serietà, rigore e responsabilità: obiettivi che l'Azienda persegue ogni giorno, evitando semplificazioni e allarmismi che non trovano riscontro nei fatti". Così in una nota l'Asl To3, dopo l'allarme lanciato dalla consigliera regionale Monica Canalis (Pd) riguardo alla presunta proroga "senza fondi" di alcune case della salute citate e del possibile rischio per i posti di lavoro. "La proroga - riferisce l'Asl - delle attività delle Case della Salute di Beinasco-Borgaretto, Cumiana, Pianezza e Vigone fino al 28 febbraio 2026, autorizzata dalla Direzione regionale Sanità nei limiti dell'autonomia aziendale, è stata adottata per garantire la piena continuità dei servizi ai cittadini e consentire il completamento del percorso di riallineamento organizzativo e normativo delle strutture. Non vi è stata alcuna interruzione dei servizi né alcuna volontà di 'nascondere' atti o decisioni: l'Azienda ha operato attraverso un confronto costante con i soggetti istituzionali e professionali coinvolti, supportato da verifiche organizzative e sopralluoghi nelle singole sedi". "Con riferimento - prosegue la nota - al personale citato, si precisa che la situazione è articolata e caratterizzata prevalentemente da contratti che prevedono tempi - lavoro variabili e da rapporti non direttamente in capo all'Asl". "Nell'ottica - riferisce l'azienda sanitaria - di una migliore sostenibilità dell'organizzazione, l'Asl To3 ha avviato un percorso di progressiva internalizzazione di alcune funzioni strategiche, attraverso procedure finalizzate all'assunzione di risorse proprie, garantendo stabilità nel tempo e pieno rispetto delle regole contrattuali. L'eventuale evoluzione delle strutture in Case della Comunità spoke, come previsto dal Dm 77/2022, resta subordinata all'integrazione di tutte le attività richieste dalla normativa nazionale e al formale riconoscimento da parte degli organi competenti".