Lo Russo, a San Valentino regalerei a Torino nuova industrializzazione

Il 14 febbraio "parteciperò all'iniziativa 'Innamorati di Torino', promossa dai sindacati, dove ci saranno anche altri sindaci della cintura torinese, sul tema dell'industria e sull'esigenza di cambiare passo. Quindi, se dovessi esprimere un desiderio, auspicherei una rinnovata stagione di industrializzazione per il territorio torinese". A dirlo, nella diretta radio del martedì, il sindaco Stefano Lo Russo rispondendo alla domanda di un cittadino che gli chiedeva che cosa regalerebbe a Torino per San Valentino da "innamorato della città". "Spero davvero che questa manifestazione funzioni - sottolinea -. Io aderisco molto volentieri, abbiamo dato anche il patrocinio della Città e mi sembra un buon modo per segnalare al Governo l'esigenza di guardare a questo territorio con maggiore attenzione e di posizionare su questo territorio risorse adeguate per fronteggiare la crisi industriale. Spero davvero che questo approccio costruttivo possa essere ben accolto - conclude - e che si possa lavorare insieme nell'ottica dello sviluppo di Torino".