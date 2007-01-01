Ream perde la testa

Dicono che…Ream, la società di gestione e risparmio partecipata dalle fondazioni bancarie piemontesi, da qualche giorno sia senza vertice. Il direttore generale Oronzo Perrini avrebbe infatti rassegnato le dimissioni nel corso dell’ultima riunione del Cda, alla fine di gennaio. Si tratterebbe di un vero e proprio terremoto all’interno di Ream, visto che Perrini è all’interno della società nel 2007, entrato come responsabile amministrazione e finanza prima di diventare direttore operativo, poi direttore esecutivo e alla fine direttore generale, carica che ricopre da più di dieci anni.

C’è grande riservatezza, sia sulla notizia delle dimissioni sia sulle motivazioni che avrebbero spinto Perrini a fare un passo indietro. Spifferi da Palazzo Perrone riferiscono però che sulla sua decisione di lasciare la direzione di Ream avrebbe influito la presidente della Fondazione Crt, la giurista ciellina Anna Maria Poggi, che in più di un’occasione, nella qualità di azionista di maggioranza relativa, avrebbe espresso critiche sulla gestione della società da parte del suo direttore generale, auspicando di conseguenza un cambio del management. Per il momento aleggia il mistero, ma Ream non può restare senza testa a lungo.