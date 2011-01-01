LA SACRA RUOTA

Stellantis, Elkann getta la maschera: investimenti ridotti all'osso. Rating giù

Certo la crisi dell'auto picchia duro in tutta Europa ma il gruppo guidato dal rampollo Agnelli è quello che fa peggio di tutti. Non solo, preferisce fare altro debito piuttosto che mettere mano al portafoglio. E le dismissioni non si fermeranno, anzi

Il 6 febbraio resterà una data che nei corridoi di Torino e Amsterdam si ricorderanno a lungo. In una sola seduta, il titolo Stellantis ha lasciato sul terreno oltre il 25%. Non un calo: un tonfo. Il peggiore della sua storia, persino rispetto ai tempi grami di quando si chiamava ancora Fiat. A firmare la mega-svalutazione da 22 miliardi è stato il presidente John Elkann. A spiegarla, l’ad Antonio Filosa, che ha ammesso ciò che fino a ieri nessuno voleva dire ad alta voce: la transizione elettrica è molto più lenta, costosa e incerta del previsto. Non una correzione di rotta, ma la presa d’atto che il piano era costruito su previsioni sbagliate. I mercati, che sugli errori di stima non fanno sconti, hanno reagito come sanno fare: vendendo.

Mancano gli investimenti

In questo scenario si inserisce il ragionamento di Francesco Zirpoli, economista della Ca’ Foscari, tra i massimi esperti europei del settore, che in un’intervista al Fatto colpisce nel segno. La crisi dell’auto, dice, esiste ma viene ingigantita per ottenere vantaggi normativi. L’Europa non è indietro nei brevetti dell’elettrico: è indietro negli investimenti. E questo ritardo non si colma rallentando il Green Deal o chiedendo deroghe, ma mettendo capitali veri. Il dato che pesa come un macigno è quello delle vendite: dal 2019 il mercato Ue ha perso 2,5 milioni di unità, 1,6 milioni sono di Stellantis. Numeri che raccontano un progressivo disimpegno industriale più che un complotto regolatorio.

A rafforzare il sospetto c’è la scelta finanziaria: un’obbligazione ibrida da 5 miliardi, debito costoso che assomiglia al capitale ma senza aumento di capitale. Traduzione semplice: gli azionisti non mettono soldi freschi, mentre il gruppo si carica di oneri.

Taglio del rating

La notizia nel primo pomeriggio. Standard & Poor's e Moody's hanno tagliato il rating di Stellantis. Nel primo caso si passa da un BBB a un BBB-, mentre l'outlook resta negativo. Da S&P spiegano che l'outlook negativo riflette il rischio che la forte concorrenza, l'aumento della quota di veicoli elettrici a batteria in Europa – che riducono i margini – e una ripresa dei volumi più lenta del previsto o costi più elevati in Nord America possano impedire a Stellantis di raggiungere un margine di Ebitda rettificato intorno al 7% e un rapporto Free Operating Cash Flow/vendite ben superiore all'1% entro la fine del 2027.

Moody's invece ha abbassato il rating di Stellantis a Baa3 con outlook stabile. Il taglio, spiegano, è “stato determinato dalla pubblicazione dei risultati preliminari 2025 della società, che indicano una significativa revisione al ribasso della redditività e dei flussi di cassa per il 2025 e oltre, rispetto alle nostre aspettative”.

Allerta tra gli analisti

Le agenzie d’analisi hanno rivisto le stime al ribasso con una severità che dice molto del clima. Si tagliano fatturato, margini, utile netto e soprattutto si guarda con ansia al free cash flow, la vera cartina di tornasole della salute di un gruppo industriale. Pesano i dazi attesi per il 2026, la pressione sui prezzi in Europa, il dollaro debole che attenua i benefici nordamericani, e la possibilità che altri esborsi arrivino da ristrutturazioni e rinegoziazioni con i fornitori. Qualcuno resta fiducioso sugli ordini in crescita e sul piano che sarà presentato a maggio, ma la parola che ricorre è una sola: prudenza.

La Cina non aspetta nessuno

Intanto il mondo va avanti. I produttori cinesi hanno sovraccapacità e cercano mercati, entrando in Europa con elettriche e ibride sempre più competitive. Ma quando si parla di “auto cinesi” si dimentica che molte sono prodotte in Cina anche da costruttori europei o americani, come Tesla o Volkswagen. I dazi possono rallentare, non invertire la tendenza. E mentre Bmv, Renault e Volkswagen macinano chilometri nell’elettrico, Stellantis rallenta e chiede aiuto normativo. Per Zirpoli è una narrazione forzata: il tempo si recupera investendo, non cambiando le regole.

Exor e la metamorfosi silenziosa

Per Exor il colpo è doppio: patrimoniale e di dividendi. Filosa ha già escluso cedole nel 2026. In quattro anni Stellantis aveva portato in cassa quasi 2 miliardi. Ora rubinetto chiuso. Ma qui si vede la trasformazione silenziosa di Elkann: l’auto, nel portafoglio della holding, pesa sempre meno (20%). Oggi il baricentro è spostato su lusso, sanità, tecnologia e gestione patrimoniale (oltre il 56%). I dividendi di Stellantis si fermano. Ma Exor dispone di oltre quattro miliardi di liquidità, frutto anche della vendita di Iveco a Tata e Leonardo (1,5 miliardi) e di ulteriori cessioni di Ferrari (il 4% per 2 miliardi). La grande acquisizione annunciata non si è ancora vista, ma le munizioni non mancano.

Nel frattempo, si consuma una dismissione che ha un valore simbolico enorme: quella dell’editoria. Il gruppo Gedi è in trattativa avanzata per essere ceduto, le redazioni protestano per la scarsa trasparenza e per la prima volta dopo oltre un secolo il quotidiano torinese uscirà dall’orbita Agnelli. Non è una questione di bilanci, ma di identità. Anche la Juventus, altro pilastro dell’identità della Sacra Ruota, continua a essere un capitolo costoso. Negli ultimi anni Exor ha immesso centinaia di milioni per tenerla a galla. E ora una quota rilevante è finita nelle mani di Tether, con Giancarlo Devasini e Paolo Ardoino che hanno tentato persino un’opa sul club. Un gesto senza precedenti, respinto con fermezza, ma che segnala come il calcio sia diventato terreno di incursioni finanziarie inedite.

Sullo sfondo resta il fronte giudiziario legato all’eredità Agnelli. I milioni versati al fisco, l’imputazione coatta che riapre la partita penale, le cause civili riattivate da Margherita Agnelli de Pahlen in Svizzera e a Torino. Se dal fronte elvetico arrivassero decisioni sfavorevoli, la posizione di Elkann nel controllo della galassia familiare potrebbe complicarsi non poco.

Il conto finale

Lo scatto finale è quellao di un gruppo automobilistico che paga anni di investimenti insufficienti, di una holding che si allontana sempre più dall’industria tradizionale italiana, e di un erede che si trova a gestire contemporaneamente crisi industriali, dismissioni simboliche, un club calcistico in perdita e un contenzioso familiare pesante. Mentre si discute di Green Deal, dazi e regole, la sensazione è che il nodo vero sia un altro: qualcuno ha smesso di investire quando era il momento di farlo. E adesso il conto si presenta, tutto insieme, senza rate.