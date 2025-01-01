Torino-Lione, conferenza dei servizi per la linea Avigliana-Orbassano

E' stata convocata per domani, nel palazzo della Città metropolitana a Torino, la Conferenza di servizi per l'approvazione della 'Tratta nazionale progetto definitivo della Tratta Avigliana - Orbassano' dell'Asse ferroviario Torino-Lione. Parteciperanno, tra gli altri, il commissario straordinario, Calogero Mauceri, la vice presidente della Regione Piemonte, Elena Chiorino, l'assessore alle Infrastrutture Strategiche della Regione Piemonte, Enrico Bussalino, oltre ai tecnici di Rfi (Gruppo Fs). Contro il progetto nelle scorse settimane è già partita una mobilitazione del movimento No Tav. A livello politico, i partiti del centrodestra, con Azione, hanno attaccato "la decisione della giunta di Rivoli di istituire - ha detto Alessandra Binzoni, vice capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale - una commissione tecnica sulla tratta Tav Orbassano-Avigliana composta da storici esponenti del fronte del 'No'". Avs si è invece schierata a difesa delle scelte dei sindaci dei comuni interessati dalla nuova linea.