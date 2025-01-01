Tentata rapina con machete a Torino, arrestato un 35enne

La polizia ha arrestato a Torino un uomo di 35 anni di origine marocchina per tentata rapina aggravata. L'episodio è avvenuto nel quartiere Barriera Milano. A fermarlo sono stati gli agenti dell'Ufficio generale e soccorso pubblico della questura, guidato da Giorgio Pozza, dopo che era arrivata la segnalazione di una rapina ai danni di una ragazza che, mentre rientrava a casa, era stata aggredita e minacciata con un grosso coltello per farsi consegnare lo smartphone. I poliziotti hanno trovato l'uomo in via Bologna angolo via Pacini: alla vista della Volante, ha lasciato cadere l'arma tra le auto parcheggiate e si è dato alla fuga. Dopo un breve inseguimento è stato bloccato. Gli agenti hanno recuperato lo smartphone sottratto alla vittima e il machete di cui l'uomo aveva tentato di disfarsi poco prima.