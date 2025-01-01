Commercialisti, depositata lista de Nuccio, al voto il 15 aprile

È stata ufficialmente depositata oggi al ministero della Giustizia la lista "Direzione chiara. Risultati, competenza e visione" per l'elezione del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, guidata dal presidente uscente Elbano de Nuccio, in vista delle elezioni del 15 aprile prossimo. "La nostra - recita una nota - è una squadra costruita passo dopo passo, con il contributo delle realtà locali e il coinvolgimento diretto dei consigli degli Ordini territoriali. Rivendichiamo con forza i risultati ottenuti negli ultimi quattro anni nella consiliatura che volge al termine, frutto di competenza, ascolto e responsabilità istituzionale". La professione, si legge, "attraversa una fase che richiede concretezza: non annunci, ma traguardi raggiunti e nuovi, ambiziosi obiettivi. È su questo terreno che oggi si misura la credibilità di una proposta che guarda con fiducia al futuro, senza alcuna nostalgia per dinamiche conflittuali che non hanno fatto bene alla professione, facendola precipitare in una lunga fase di marginalità". La compagine guidata dalla guida della categoria scrive ancora: "Il futuro della professione si costruisce così: insieme e con credibilità". Insieme a de Nuccio in lizza per la presidenza del Consiglio nazionale dei commercialisti, categoria che conta 121.000 professionisti in tutta Italia, i candidati consiglieri sono Gian Luca Ancarani (Toscana), Cristina Bertinelli (Umbria), Aldo Campo (Sicilia), Rosa D'Angiolella (Campania), Fabrizio Escheri (Sicilia), Annalisa Francese (Piemonte), Gian Luca Galletti (Emilia-Romagna), Giovanna Greco (Abruzzo), Gian Alberto Mangiante (Liguria), Michaela Marcarini (Lombardia), Cristina Marrone (Lazio), Vincenzo Moretta (Campania), David Moro (Veneto), Eustachio Quintano (Basilicata), Antonio Repaci (Calabria), Gabriela Savigni (Sardegna) Micaela Sette (Friuli Venezia Giulia), Liliana Smargiassi (Molise), Giuseppe Venneri (Puglia) e Roberto Vittori (Marche). I candidati consiglieri supplenti sono Camilla Zanichelli (Emilia Romagna), Elisabetta Cremonini (Piemonte), Alessandro Cavani (Emilia Romagna), Teresa Piscioneri (Lombardia) e Vittorio Postiglione (Puglia).