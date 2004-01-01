La questura di Torino commemora Palatucci morto a Dachau

È stato commemorato questa mattina in Questura a Torino Giovanni Palatucci, già questore di Fiume, nell'anniversario della morte. Il questore di Massimo Gambino ha deposto un omaggio floreale ai piedi della targa commemorativa e dell'albero di ulivo piantato in sua memoria nel cortile d'onore della Questura. Palatucci fu arrestato dalla Gestapo nel 1944 dopo aver aiutato numerose persone a sottrarsi alle persecuzioni delle leggi razziali. Deportato nel campo di sterminio di Dachau, vi morì il 10 febbraio 1945, 81 anni fa. Per aver salvato dal genocidio molti ebrei, stranieri e italiani, Palatucci è stato insignito della Medaglia d'Oro al Merito Civile ed è stato riconosciuto 'Giusto tra le Nazioni'. Nel 2004 la Chiesa cattolica lo ha proclamato Servo di Dio, titolo attribuito alle persone per le quali è stato avviato il processo di beatificazione. Alla commemorazione hanno partecipato anche dirigenti e funzionari della questura di Torino.