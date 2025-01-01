Il gruppo Sella chiude il 2025 con un utile di 176,1 milioni

Il gruppo Sella ha chiuso il 2025 con un utile netto consolidato in crescita del 17,3% a 176,1 milioni. In rialzo del 13,4% i ricavi netti a 527,9 milioni, mentre la raccolta globale è salita del 13,8% a 75,7 miliardi di euro, con una raccolta netta annua di 7,3 miliardi. In rialzo dal 13,81 al 14,68% il coefficiente patrimoniale Cet1. Nello stesso periodo Banca Sella ha realizzato un utile netto in calo del 6,9% a 158,5 milioni, con un Cet1 in progresso dal 20,69 al 23,2%. E' cresciuto del 15,1% a 30,5 milioni invece l'utile netto di Banca Patrimoni Sella, il cui coefficiente Cet1 è sceso dal 13,98 al 12,35%.