LE REGOLE DEL GIOCO

Sindaci, tagliola ai ballottaggi: centrodestra al rush finale

Via libera in Commissione del Senato al ddl che abbassa al 40% la soglia per eleggere i primi cittadini al primo turno nei Comuni sopra i 15 mila abitanti. Norma che consolida la vittoria al primo turno. Maggioranza compatta, opposizioni sulle barricate

La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha dato il via libera al cosiddetto ddl “anti-ballottaggi”: soglia abbassata dal 50% al 40% per eleggere il sindaco al primo turno nei Comuni sopra i 15 mila abitanti. A votare compatti i gruppi del centrodestra; contro Pd, M5s, Avs, Italia Viva e Azione. Il provvedimento è ora all’esame del Parlamento in prima lettura.

La norma, stringata sulla carta, è pesante nella politica. Perché tocca il meccanismo che dal 1993 ha dato ossigeno ai ribaltoni tra primo e secondo turno: il ballottaggio come terreno di apparentamenti, recuperi, convergenze civiche. Esattamente il terreno dove, storicamente, il centrosinistra ha spesso saputo cucire alleanze e ribaltare risultati sfavorevoli del primo round.

Il perché (non detto) della maggioranza

In pubblico si parla di “semplificazione” e “riduzione dei costi”. Nei taccuini dei capigruppo del centrodestra, invece, c’è un’altra parola: prevedibilità. Il centrodestra, che in molte città guida il primo turno con percentuali robuste ma non maggioritarie, ha pagato più volte il prezzo del secondo tempo: elettorati dispersi che al ballottaggio si ricompongono contro il favorito. Abbassare la soglia al 40% significa cristallizzare il vantaggio iniziale ed evitare la fase in cui gli avversari fanno sintesi.

Non è un mistero che il disegno di legge piaccia molto all’attuale maggioranza di governo. È una riforma cucita su un’esperienza elettorale ripetuta: primi posti senza corona, poi sconfitti al fotofinish.

Un anno di stop and go

L’iter non è stato lineare. Il testo è stato assegnato alla Commissione nell’aprile 2025. Prima ancora, la maggioranza aveva tentato la via rapida: infilare la norma in un emendamento al Decreto Elezioni. Ritirato quasi subito, per evitare lo stop per inammissibilità: materia troppo poco attinente a un decreto dedicato alle Amministrative e ai referendum 2025. Poi la scelta della strada maestra: disegno di legge autonomo.

Nel frattempo, le opposizioni hanno alzato una muraglia: oltre 1.400 emendamenti. Ostruzionismo dichiarato, per rallentare una riforma giudicata “di parte” e “riduttiva della rappresentatività”.

Non solo la soglia

Il ddl non si limita al 40%. Prevede anche un premio del 60% dei seggi alla lista (o alle liste) collegate al sindaco eletto al primo turno, purché nessun’altra lista superi il 50% dei voti validi. È la cintura di sicurezza: non solo vittoria senza ballottaggio, ma governabilità blindata in consiglio.

Per le opposizioni è la prova del nove: la riforma non si limita a evitare il secondo turno, ma trasforma un vantaggio relativo in maggioranza solida. Per la maggioranza è coerenza: se si vince, si governa.

Nel dibattito è affiorato anche un altro tema sensibile: il voto disgiunto. Non è il cuore del testo, ma il solo evocarlo segnala la direzione di marcia: ridurre gli spazi di manovra che, tra primo e secondo turno, hanno favorito rimescolamenti decisivi.

La linea di frattura

Qui sta la faglia politica. Per il centrodestra, il ballottaggio è diventato nel tempo una trappola aritmetica. Per il centrosinistra, è l’ultima stanza della mediazione. Il 40% sposta l’asse: premia chi arriva davanti e toglie tempo a chi sa riorganizzarsi. La partita ora passa all’Aula. Ma il messaggio è già arrivato ai territori: se la riforma passa, molte sfide comunali si giocheranno tutte al primo turno. Dopo, non ci sarà appello.