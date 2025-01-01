Accordo raggiunto per i diritti tv delle Atp Finals a Mediaset

Accordo raggiunto sui diritti tv in chiaro per le Atp Finals tra Mediaset e la Associazione Tennisti Professionisti. L'intesa, per cui manca solo la firma, è per almeno tre anni. Battuta la Rai, che deteneva i diritti in chiaro fino al 2025, sulla base di una maxi offerta delle tv del Biscione. Torino ha buone possibilità di restare sede della manifestazione anche oltre l'edizione di quest'anno già prevista nel capoluogo piemontese. È già deciso infatti che l'evento clou dell'autunno del tennis mondiale, che quest'anno ha visto la vittoria in finale di Sinner su Alcaraz, resterà in Italia fino al 2030.