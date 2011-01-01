SANITÃ€

Direttori Asl in lista d'attesa.

Posti (quasi) tutti prenotati

Una cinquantina i nomi dei manager che andranno ad aggiornare l'elenco. Le poltrone in ballo sono giÃ "opzionate". Leli da Azienda Zero al Regina-Sant'Anna. Al suo posto D'Angelo mentre a Cuneo sale il borsino di Zanchi. Il valzer non prima di marzo

Annunciato, forse con eccessivo anticipo confidando in tempi più rapidi, il valzer dei direttori di alcune importanti aziende sanitarie e ospedaliere del Piemonte si terrà, molto probabilmente, in primavera.

Corretta la rotta iniziale dell’assessore Federico Riboldi, che prevedeva l’assegnazione di almeno un paio di posti ad altrettanti commissari e che proprio per questa procedura avrebbe potuto riservare più d’uno scoglio, la navigazione si è fatta giocoforza più lunga.

Per ampliare la rosa dei potenziali direttori, ma soprattutto per consentire ai papabili già preannunciati dallo stesso assessore di poter assumere quel ruolo, la Regione nelle settimane scorse ha riaperto l’elenco regionale degli idonei, che si è appena chiuso fornendo, a quanto risulta, circa una cinquantina di nuovi nomi.

Tre posti in ballo

Tra questi, pur senza poter ancora scorrere l’elenco, è certo che figurino quelli di Massimo D’Angelo e Fabiano Zanchi. Per il primo, direttore del distretto sanitario di Casale Monferrato e attuale direttore sanitario dell’Asl di Alessandria, Riboldi avrebbe pronta la direzione di Azienda Sanitaria Zero.

La Super Asl, come noto, è al centro in questi giorni di durissime critiche da parte dell’ex assessore alla Sanità, il leghista Luigi Icardi, e di non meno pesanti osservazioni, anche se circoscritte (si fa per dire) all’ambito di una chat di partito, del suo successore di Fratelli d’Italia.

Super Asl nella bufera

Critiche, quelle di Icardi, che non possono certo lasciare indenne Adriano Leli, da tempo alla guida dell’azienda. Difeso da Riboldi e da questi fatto oggetto di ripetuti apprezzamenti, nei piani dell’assessore il trasloco di Leli era previsto ben prima dell’intemerata dell’esponente della Lega. Per quel posto ci sarebbe una “prenotazione” di ferro a favore del direttore del distretto sanitario della città di cui l’assessore è stato sindaco. D’Angelo, inoltre, è stato direttore della sanità dell’Umbria e godrebbe a Roma della stima di livelli molto alti della sanità meloniana.

Un curriculum di tutto rispetto, dal quale finora mancava la presenza nell’elenco regionale dei direttori, requisito senza il quale è impossibile la nomina. Un ostacolo che non si presenta, invece, per il trasferimento di Leli dalla Super Asl alla nuova azienda che riunisce il Regina Margherita e il Sant’Anna, a loro volta scorporati dalla Città della Salute di Torino.

Promesse sfumate

Al momento quel posto è occupato dal vicedirettore della Sanità regionale Franco Ripa e pareva dovesse tornare nelle mani del precedente commissario del Regina Margherita, prima della fusione con l’ospedale ostetrico-ginecologico, Giovanni Messori Ioli.

Più di una prospettiva, forse qualcosa vicino a una promessa, quella per Messori Ioli che però non si incastrerebbe con la necessità di trovare una collocazione a Leli, dovendo questi lasciare il suo incarico a D’Angelo. Per l’attuale direttore di Azienda Zero si era vociferato anche di un ruolo al vertice di Scr, la società di committenza regionale di cui era stato dirigente, ma l’ipotesi parrebbe sfumata.

Contorni sempre più definiti, invece, per il futuro direttore dell’azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo. Lì parrebbe destinato, con chance crescenti, Zanchi, attuale direttore delle professioni sanitarie dell’Asl Città di Torino. Molto stimato dal direttore dell’azienda torinese Carlo Picco, che ne aveva apprezzato le capacità gestionali e organizzative durante il Covid, bergamasco, classe 1972, Zanchi è stato anche militante e candidato locale in Lombardia nelle file della Lega.

Cuneo all’infermiere

Anche per lui manca l’iscrizione all’elenco regionale e, senza quella, dovendo rinunciare alla scorciatoia del commissariamento, slitterà verso marzo il passaggio di consegne con l’attuale commissario Livio Tranchida. Il quale, a sua volta, continuerà a governare contemporaneamente l’ospedale cuneese, l’iter della gara per la progettazione del nuovo nosocomio costruito dall’Inail e la non certo poco impegnativa azienda di corso Bramante.

Per l’ospedale di Cuneo era circolato con una certa fondatezza il nome di Paolo Petralia, fino a poco tempo fa direttore generale dell’Asl di Chiavari e attuale direttore dell’ospedale Villa Scassi di Genova. Il manager resta tra i papabili, anche se pare che il suo sguardo, ultimamente, sia più orientato verso il Veneto, dove è atteso un nuovo giro di nomine, che verso il Piemonte. Qui, proprio per la procedura intrapresa dopo aver accantonato l’idea dei commissari – sulla quale il Pd aveva paventato un aggiramento delle regole e preannunciato azioni di verifica sulla regolarità – bisognerà attendere ancora alcune settimane per cambi, peraltro ampiamente annunciati.

Commissione da comporre

Chiusa la finestra per la presentazione delle domande, per essere inseriti nell’elenco aggiornato i manager dovranno sostenere un colloquio con una commissione che, oltre a stabilire l’idoneità, dovrà anche comporre le rose dei potenziali direttori per ciascuna azienda, e non solo per quelle in cui a breve è prevista la nomina.

Commissione che deve ancora essere composta, tant’è che si attendono i nomi del membro indicato dall’Università e di quello fornito da Agenas che, insieme al componente di nomina regionale, dovranno esaminare i candidati. Procedure che, per quanto rapide, fanno guardare alla metà di marzo come periodo più probabile per il valzer dei direttori.