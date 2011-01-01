PALAZZO LASCARIS

Consiglio regionale Aska-tafascio

La discussione sulle violenze dello scorso 31 gennaio riprende dopo una settimana con toni ancora più accesi. Il forzista Buzzi Langhi definisce Avs "forza estremista e violenta", Riva Vercellotti (FdI) fa lo stesso con i 5s. "Denunciamo", replica Disabato

Ancora scintille su Askatasuna a Palazzo Lascaris. La discussione sugli ordini del giorno della settimana scorsa, conclusasi senza voto, è proseguita nella seduta odierna del Consiglio Regionale: anche questa volta, tanto per cambiare, nel corso degli interventi dei consiglieri sono volate parole forti tra la maggioranza di centrodestra e le opposizioni, tra accuse di fiancheggiare i violenti e attacchi al governo Meloni per la gestione dell’ordine pubblico.

“Avs forza violenta”

A scaldare subito gli animi ci pensa subito Davide Zappalà, consigliere di Fratelli d’Italia: “Gli infiltrati sono coloro che hanno partecipato in modo pacifico a una manifestazione dichiaratamente violenta”, puntando il dito contro Alice Ravinale, Giulia Marro e Valentina Cera, le consigliere di Alleanza Verdi-Sinistra presenti in piazza lo scorso 31 gennaio, a cui hanno fatto seguito gli scontri con le forze dell’ordine e l’aggressione a un poliziotto.

Rincara la dose Davide Buzzi Langhi di Forza Italia, che – dopo aver paragonato i manifestanti alle camicie nere del ventennio fascista – ha definito Avs “l’unica forza politica in Italia che sostiene e difende chi usa la violenza” e invitato il Partito Democratico e le altre forze del centrosinistra moderato a prendere le distanze: “Bisogna isolare una forza politica estremista e violenza come Avs, che si potrebbe ridenominare Alleanza Violenti e Sinistra”.

“Siamo pacifisti davvero ogni volta che scendiamo in piazza per esprimere legittimo dissenso, eravamo in piazza convinte che ci sia la necessità di difendere il dissenso pacifico”, la risposta piccata di Cera, che ha poi ribadito la solidarietà alle forze dell’ordine colpite negli scontri. Ma le botte da orbi, anche se fortunatamente solo verbali, le abbiamo viste anche oggi in via Alfieri.

“Sciacquati la bocca”

La capogruppo del Movimento 5 Stelle Sarah Disabato riprende invece da dove aveva lasciato la scorsa settimana: dalla richiesta di dimissioni al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, tornando ad accusare la premier Giorgia Meloni d’incoerenza rispetto a quando lei era all’opposizione, facendole anche il verso. Un atteggiamento tutt’altro che gradito dai banchi della maggioranza, in particolare dal consigliere di FdI Sergio Ebarnabo: “Sciacquati la bocca quando parli di Giorgia Meloni”, le ha detto in maniera accalorata.

Più pacato ma non meno incisivo l’intervento suo del collega di partito Roberto Ravello, che ha tirato in ballo anche il sindaco di Torino Stefano Lo Russo per avere, attraverso il patto di collaborazione poi abortito, conferito legittimità agli esponenti di Askatasuna. “Questa città è ferita e umiliata da decenni, da quando quello stabile è stato occupato trent’anni fa. Certa intellighenzia ha dovuto aspettare che fosse colpito un poliziotto per prendere le distanze. Questo atteggiamento si chiama corresponsabilità, e mi riferisco anche al sindaco che ha provato a legalizzare un’associazione a delinquere”, definendo la sua responsabilità “piena e consapevole, avendo deciso di tollerare l’intollerabile”, e invitandolo nuovamente a “rompere ogni ambiguità”.

L’attacco di Riva Vercellotti ai 5s

Scintille anche tra Disabato e il capogruppo di FdI Carlo Riva Vercellotti, dopo che quest’ultimo ha accusato i pentastellati di “partecipare alle sassaiole in Val di Susa” in occasione delle manifestazioni contro la Tav, opera a cui il M5s si è sempre opposto. Sempre Riva Vercellotti ha poi ricordato la presenza in piazza il 31 gennaio della consigliera comunale Valentina Sganga, candidata sindaco alle comunali del 2021 con i 5s. “Chiunque ci associa agli atti di violenza verrà denunciato”, ha commentato Disabato, che ha già dichiarato che porterà la questione alla capigruppo di domani, valutando le iniziative da intraprendere nei confronti del collega meloniano. Clima disteso, verrebbe da dire.

Canalis se ne va

L’ennesima seduta dai toni incendiari si conclude nella maniera più prevedibile: approvati gli ordini del giorno della maggioranza, bocciati quelli delle opposizioni, nonostante la richiesta in extremis di Ravinale di arrivare a un documento bipartisan di condanna delle violenze: non proprio la giornata migliore per un documento condiviso. Nella seduta odierna si sarebbe poi dovuto discutere anche della proposta di istituire la “giornata regionale della libertà di coscienza, di religione e di pensiero” avanzata dalla consigliera di FdI Monica Bordese e dalla cattodem Monica Canalis.

Proprio quest’ultima, una volta capito l’andazzo della giornata, con la discussione su Aska come al solito protratta per le lunghe e quindi togliendo la possibilità di votare la sua proposta, ha lasciato l’aula visibilmente infastidita. All’inizio sempre lei aveva chiesto un’inversione dell’ordine dei lavori, in modo che si trattasse il punto prima di passare agli ordini del giorno su Askatasuna. La sua mozione non è stata accolta, e ha preferito lasciare l’aula. In una simile gazzarra difficile biasimarla.