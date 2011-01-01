Finanza Tortona, sequestrati 24 immobili a una società di compravendita

La guardia di finanza di Tortona ha eseguito un decreto di sequestro preventivo di 24 immobili di tipo residenziale, commerciale e autorimesse tra le province di Alessandria e Pavia. L'attività ispettiva, nata da una verifica fiscale a una società con sede a Tortona e operante nel settore della compravendita di immobili, ha consentito di accertare a carico degli amministratori comportamenti fraudolenti per sottrarsi al pagamento delle imposte. Sono state effettuate cessioni di immobili ad altre imprese riconducibili sempre ai medesimi amministratori, simulandone l'alienazione, ovvero cedendoli a prezzi notevolmente inferiori rispetto a quelli di mercato. Tutto ciò per rendere inefficace una futura procedura di riscossione forzata: la società verificata è risultata debitrice al fisco per oltre 700.000 euro. A partire dal 2022 inoltre alcuni canoni di locazione sono stati riscossi da una seconda società - anche questa riconducibile a un soggetto risultato poi socio unico di entrambe le imprese - senza che l'importo incassato confluisse nella dichiarazione dei redditi.