Giovane arrestato a Novara, indagato per maltrattamenti alla ex

Un giovane di 25 anni è stato arrestato e condotto in carcere dalla polizia di Novara, indagato per maltrattamenti nei confronti della ex compagna, 45 anni. Dopo averlo denunciato, le indagini della squadra mobile della polizia avevano portato a disporre nei suoi confronti il divieto di avvicinamento. Era il 4 febbraio e il giorno dopo la donna aveva chiesto aiuto e una volante era accorsa, perché aveva raccontato di avere discusso con l'ex compagno, che l'avrebbe picchiata. Qui era stato deciso l'aggravio della misura cautelare. La denuncia iniziale parlava di una serie di aggressioni verbali e fisiche dal 2023. Ingiurie pesanti, minacce di morte, lanci di stoviglie e suppellettili durante le liti, che in qualche occasione le avrebbero provocato lievi lesioni erano gli elementi. In un caso il giovane l'avrebbe scaraventata a terra e si sarebbe sdraiato su di lei impugnando una mazza. In un'altra occasione avrebbe distrutto a calci e pugni tre porte dell'appartamento durante una lite, minacciandola con il collo di una bottiglia. Durante la relazione inoltre l'avrebbe pedinata e controllata, costringendola ad isolarsi dalle amicizie e dai familiari.