Reputazione turistica, la Toscana resta in vetta poi Trentino Alto Adige e Sicilia

La Toscana resta al vertice della reputazione turistica nazionale, seguita a brevissima distanza dal Trentino-Alto Adige, mentre la Sicilia mantiene il terzo posto. Emerge dalla classifica generale del Regional Tourism Reputation Index ideato da Demoskopika, che l'ANSA pubblica in anteprima e che è giunto alla sua nona edizione consecutiva sulla base delle seguenti aree di ricerca: visibilità e interesse dei portali turistici istituzionali regionali, social appeal presso gli stakeholder, ricerca e popolarità della destinazione, qualità e apprezzamento della ristorazione, dell'offerta ricettiva e culturale. "La reputazione turistica - dicono i ricercatori dell'istituto - conferma una leva strategica per integrare qualità dell'offerta, visibilità online e popolarità sul web". I numeri generati dalle regioni italiane per costruire la reputazione turistica delle destinazioni e sintetizzati dal Regional Tourism Reputation Index sono: oltre 302mila pagine indicizzate, circa 8,7 milioni di like e follower sulle reti social, quasi 720mila le strutture e le attrazioni osservate (220mila ristoranti, 366mila strutture ricettive e oltre 132mila attrazioni culturali). A pesare in modo significativo per la Toscana è il primato del livello di popolarità online rispetto alle altre destinazioni regionali concorrenti, e il quarto posto nel rating di valutazione dell'offerta ricettiva, ristorativa e culturale, con quasi 50mila strutture e attrazioni valutate positivamente dal grande pubblico dei visitatori. Il Trentino-Alto Adige, pur confermando il secondo posto nel medagliere complessivo del Regional Tourism Reputation Index (112,2 punti), non riesce per un margine contenuto a riconquistare la prima posizione, attestandosi comunque a brevissima distanza dalla regione leader. La destinazione rimane quindi tra le più competitive a livello nazionale, soprattutto per social reputation e apprezzamento dell'offerta ricettiva. Altra conferma al terzo posto per la Sicilia (109,7 punti), la cui performance, che le ha garantito la presenza per il secondo anno consecutivo sul podio, è stata determinata da numerosi risultati integrati: visibilità turistica online con quasi 40mila pagine indicizzate, buon utilizzo dei canali social ufficiali e significativa fiducia dei consumatori per l'offerta ristorativa, ricettiva e culturale.