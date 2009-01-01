Il 112 operativo in 16 Regioni, servizio garantito all'82% della popolazione

A dieci anni dall'attivazione del primo call center a Varese, il numero unico per le emergenze 112 è operativo in Italia in 16 Regioni e 2 Province Autonome, con 23 Centrali Uniche di Risposta che garantiscono la copertura del servizio ad oltre 48 milioni di abitanti, pari a circa l' 82% della popolazione nazionale. Il bilancio nell'occasione della Giornata europea celebrativa del Nue, istituita nel 2009 per incrementare la conoscenza del servizio e dei suoi vantaggi da parte dei cittadini europei. Nel corso del 2025, il servizio è diventato operativo anche in Basilicata (dal 18 novembre), dove le comunicazioni di emergenza vengono gestite dalla Cur di Modugno (Ba) ed è stato completato in Emilia Romagna, mentre la Regione Puglia ha attivato la terza Cur regionale a Campi Salentina (Le). Chiamando il numero gratuito si accede a tutti i servizi di emergenza e le chiamate sono localizzate. Una funzione indispensabile per le telefonate provenienti da aree extra urbane dove è difficile fornire indicazioni precise e tempestive per essere raggiunti dai soccorsi. Ogni chiamata di emergenza riceve normalmente una risposta in circa 6 secondi . Nel corso del 2025, le Centrali Uniche di Risposta operanti sul territorio hanno gestito oltre 23 milioni di telefonate, assicurando la ricezione anche delle chiamate di emergenza generate direttamente dalle autovetture in caso di incidente automobilistico grazie al sistema e-Call. Nel 2025, le segnalazioni gestite con tale modalità sono state oltre 187 mila, con l'inoltro di 28174 chiamate per interventi riconosciuti dalla Cur come effettivamente necessari. Per l'accesso delle persone non udenti al servizio di emergenza, dal 2021 è attivo il servizio "112Sordi" erogato su tutto il territorio nazionale con un sistema completamente gratuito che consente l'utilizzo di una chat testuale in tempo reale, la condivisione della posizione geografica, la possibilità di ricevere immagini utili in attesa dei soccorsi e di rispondere a domande interattive estremamente semplici e veloci. Lo scorso anno il servizio "112Sordi" ha gestito 541 chiamate.