URNE VIRTUALI

Referendum, remuntada del No.

L'alta affluenza premia il Sì

Il vantaggio iniziale, oltre 10 punti, si è progressivamente eroso. È un testa a testa fotografato dall'ultimo sondaggio YouTrend: contrari al 51,1% se la partecipazione si ferma 46,5%. Il risultato si ribalta se va a votare oltre il 50% dell'elettorato

A poco più di un mese dal voto del 22 e 23 marzo 2026 sul referendum confermativo che riguarda la riforma della giustizia e in particolare la separazione delle carriere dei magistrati e la divisione del Csm, il quadro politico e d’opinione interna agli italiani appare più incerto e combattuto che mai. Secondo l’ultimo sondaggio realizzato da YouTrend per Sky TG24, la partita tra Sì e No sembra equilibrarsi – se non capovolgersi – a seconda di chi va alle urne e con quale partecipazione.

Nel dettaglio, in uno scenario con bassa affluenza, stimata intorno al 46,5%, il No prevale con il 51,1% dei voti, lasciando il Sì al 48,9%. Ma se il voto fosse caratterizzato da una affluenza alta, vicina al 59%, il vantaggio si sposterebbe nettamente sul Sì, che salirebbe al 52,6%, con il No al 47,4%.

Questi numeri indicano che, in questo momento, la difformità di partecipazione elettorale è il vero ago della bilancia e potrebbe determinare l’esito finale della consultazione. Gli elettori stanno ridisegnando le proprie intenzioni rispetto ai sondaggi di poche settimane fa, quando il Sì era ampiamente avanti, anche di dieci punti percentuali, secondo rilevazioni dello stesso istituto YouTrend raccolte a gennaio.

Una frattura netta tra elettorati

L’analisi del voto per campo politico conferma una spaccatura profonda che attraversa soprattutto l’arco istituzionale italiano. Il sondaggio mostra come, nel primo scenario di bassa partecipazione, oltre il 92% degli elettori di centrodestra si schiererebbe per il Sì, mentre all’interno del campo largo del centrosinistra il No raggiunge quasi l’86% delle intenzioni di voto. Nel secondo scenario – quello con affluenza più alta – questa netta separazione si mantiene sostanzialmente invariata: il Sì resta al 93% tra gli elettori di centrodestra e il No all’85,2% tra quelli dei partiti del centrosinistra.

Questa frattura è specchio di un dibattito politico interno che non è mai stato solo tecnico: la riforma proposta – voluta dal governo di Giorgia Meloni e dal ministro della Giustizia Carlo Nordio – è finita per intrecciarsi alle dinamiche della competizione politica, mettendo all’opera schieramenti e narrative che trascendono il merito costituzionale per toccare punti di fiducia politica, partiti e identità civica.

Polemiche sulla propaganda

Il clima di scontro si è intensificato anche sul terreno della comunicazione politica e pubblicitaria attorno al referendum. Entrambi i fronti – Sì e No – si sono accusati di pratiche di propaganda scorretta, messaggi tendenziosi o addirittura fuorvianti, con casi giudicati tali persino da gruppi della magistratura e organi di stampa.

Dal fronte del No è emerso un caso giudiziario significativo: il comitato promotore del Sì ha presentato una denuncia formale nei confronti del Comitato “Giusto dire No”, accusando i promotori di diffondere una comunicazione non veritiera e tendenziosa, che descriveva la riforma come uno strumento per porre i giudici “sotto il controllo della politica”.

Dall’altra parte, alcuni manifesti e slogan – come quello che rivendica che la riforma renderebbe i giudici più dipendenti dalla politica – sono stati definiti da osservatori e parte del dibattito pubblico come semplicistici o addirittura ingannevoli, perché non rispecchiano in modo diretto il testo costituzionale e le reali modifiche introdotte.

La situazione è degenerata anche in tensioni tra schieramenti istituzionali: un episodio recente che ha fatto discutere è stata la reazione alle parole della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, che ha criticato duramente alcuni messaggi diffusi da CasaPound a favore del Sì, con il Pd accusato dal fronte opposto di aver associato chi vota Sì a simbologie estremiste.

Accuse incrociate sulla correttezza dei contenuti e dei messaggi hanno reso il clima della campagna referendaria non solo acceso, ma a tratti caotico, contribuendo in parte alla crescita di un sentimento di diffidenza verso le narrazioni prevalenti più che verso il merito costituzionale dei quesiti. È una dinamica che alcuni osservatori hanno definito come una “politicizzazione del confronto” più forte del consueto, soprattutto per la materia tecnica e istituzionale in discussione.

Dal vantaggio del Sì alla rimonta del No

All’inizio dell’anno, le rilevazioni pubblicate da vari istituti segnalavano una situazione ben diversa: un Sì in vantaggio anche di dieci punti percentuali. Ma, come osservano molti analisti, questa dinamica si è progressivamente attenuata, con l’area del No che ha recuperato terreno in modo significativo, soprattutto tra gli elettori più giovani e tra chi si informa primariamente attraverso canali digitali.

Ciò che resta stabile è la polarizzazione del dibattito: rispetto al passato recente, in cui la riforma era vista più come un intervento tecnico sulla magistratura, la soglia di indecisi è tuttora significativa, ma parte di questi voti sta migrando verso il No man mano che la campagna si radicalizza e assume toni sempre più politici e nazionalizzati.

L’importanza dell’affluenza

Con un sistema elettorale che non richiede quorum per i referendum costituzionali confermativi, la posta in gioco resta alta e l’affluenza potrebbe determinare l’esito finale in maniera decisiva. Il fatto che persino sondaggi di istituti prestigiosi ora indichino una partita aperta segnala come, a poche settimane dal voto, la scelta degli elettori sia tutt’altro che scontata.

La consultazione non è più soltanto un esame sulla fiducia nella separazione delle carriere delle toghe, ma è diventata un banco di prova politico, istituzionale e di comunicazione, segnato da polemiche talvolta così forti da oscurare la ratio costituzionale del testo referendario.