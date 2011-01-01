Al via A&T, al Lingotto di Torino la Casa dell'Intelligenza Artificiale

Da oggi al 13 febbraio, all'Oval Lingotto, robot, umanoidi, droni e soluzioni innovative diventano strumenti concreti per aiutare le imprese italiane a comprendere le reali potenzialità delle nuove tecnologie e, in particolare, dell'Intelligenza Artificiale. L'obiettivo non è raccontare il futuro, ma mostrarlo in azione: un percorso di trasformazione industriale sostenibile, sicuro e orientato ai mercati globali. Cuore pulsante della manifestazione è la Casa dell'Intelligenza Artificiale, un'area speciale di oltre 600 mq dove è possibile interagire direttamente con processi industriali, dimostratori applicativi e prodotti nati dalla rinnovata collaborazione uomo-macchina. Qui l'Ia si misura su casi concreti: dalla robotica avanzata alla manipolazione intelligente, dai sistemi di analisi dati per la fabbrica sostenibile ai rover volanti, terrestri e subacquei per monitoraggio e ispezione. Accanto a Casa Ia, A&T Next offre uno spazio dedicato a startup e realtà deep tech, con innovazioni ingegneristiche avanzate pronte a dialogare con il tessuto produttivo. Il programma si completa con oltre 70 eventi tra tavole rotonde, workshop specialistici, incontri istituzionali e momenti di matching B2B, pensati per favorire confronto e connessioni operative. A&T si conferma così una piattaforma di collegamento tra imprese e territori, con l'obiettivo di formare e informare gli addetti ai lavori sull'integrazione tra tecnologie e competenze, accelerando un processo di sviluppo industriale capace di attivare un concreto trasferimento tecnologico verso le imprese e i distretti produttivi italiani.