Ambrogio (FdI), Grimaldi legittima la violenza di Askatasuna

"Le parole di Grimaldi e Avs, secondo cui nella guerriglia di Askatasuna a Torino sarebbe stata creata ad arte 'una trappola' da parte del ministro dell'Interno, non sono solo fuorvianti, ma si configurano come un attacco irresponsabile alle Istituzioni e alle Forze dell'Ordine, chiamate a gestire una situazione di ordine pubblico complessa e violenta. Si tratta di farneticazioni che legittimano la violenza antagonista". Ad affermarlo è Paola Ambrogio, senatrice di Fratelli d'Italia. "I goffi tentativi di deresponsabilizzare chi ha seminato caos - aggiunge Ambrogio - vanno respinti con fermezza e sdegno: attribuire allo Stato la creazione di condizioni favorevoli allo scontro è una follia narrativa che offende il senso di responsabilità democratica e alimenta il conflitto sociale. Attribuire poi al ministro Piantedosi un ruolo di 'regista di trappole' è un'accusa grave e infamante, alimentata per coprire il fallimento politico di chi, quel giorno, era nella piazza con i centri sociali". "Chi semina dubbi sulle Istituzioni - continua la senatrice - finisce per legittimare le frange violente e indebolire chi, ogni giorno, garantisce sicurezza e legalità. È il momento di smetterla con strumentalizzazioni ideologiche e revisionismi da talk show: la politica seria difende lo Stato, non lo mette sotto accusa in chiave propagandistica. Grimaldi e Avs chiariscano, si è ampiamente superato il limite".