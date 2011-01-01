Metalmeccanici in piazza per il futuro industriale di Torino

"Torino aveva perso l'anima, aveva perso il cuore. Noi stiamo provando a ripiantare questo cuore. I metalmeccanici tutti stanno difendendo questo territorio, non solo la loro occupazione, ma il futuro industriale di questa nostra Torino". Lo ha detto Michele De Palma, segretario generale della Fiom, ai cancelli di Mirafiori, dove è partito oggi un presidio sindacale di tre giorni in vista della grande manifestazione 'Innamorati di Torino' in programma sabato nel centro della città. Con lui i dirigenti della Fiom torinese, Edi Lazzi, Lino Malerba e Gianni Mannori. "Credo che questa manifestazione sia un passaggio importante perché c'è la convergenza di tutte le forze sindacali. E' una sfida aperta per la città. Noi vogliamo abbracciare Torino con l'obiettivo che Torino abbracci i lavoratori metalmeccanici per il proprio futuro", ha spiegato De Palma.