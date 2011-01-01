MONTECITORIO

"Non futurismo ma trasformismo". Molinari strapazza i vannacciani

Alla Camera passa la fiducia al Governo sul dl Ucraina con il sì dei tre deputati del generale. Il capogruppo leghista li sbertuccia in un impeto liberatorio. Fassino (Pd): "Decreto blindato per mascherare le divisioni": Napoli (Azione): "Putiniani in maggioranza"

“Più che Futurismo di Marinetti è il trasformismo di Giolitti”. La battuta di Riccardo Molinari non è una casuale, bensì la sintesi perfetta della giornata politica che si è consumata a Montecitorio. Un voto di fiducia che, numeri alla mano – 207 sì, 119 no e 4 astenuti – sembrava pura routine parlamentare sul decreto Ucraina, ma che rivela una faglia preoccupante nella maggioranza e una frattura evidente nelle posizioni del centrodestra.

Il governo guidato da Giorgia Meloni ha ottenuto la fiducia alla Camera sul decreto legge che proroga l’autorizzazione alla cessione di materiali militari alle autorità ucraine. Dopo il via libera alla fiducia, che chiude la fase delle dichiarazioni programmatiche e anticipa il voto sugli ordini del giorno e quello finale sul testo del decreto, il provvedimento seguirà il suo percorso parlamentare e andrà al Senato in seconda lettura.

La scelta dell’esecutivo di porre la fiducia è arrivata nello stesso giorno in cui il Parlamento europeo ha dato il via libera a un maxi-prestito da 90 miliardi di euro all’Ucraina, destinato a sostenere il paese nei suoi bisogni finanziari nel confronto in atto con la Russia. Questo duplice via libera – europeo e italiano – ha trasformato il voto di Montecitorio in un riferimento politico di portata europea per tutte le forze di governo e d’opposizione.

La “coerenza” dei vannacciani

Non è una sorpresa ma fa discute la posizione assunta dai deputati Rossano Sasso, Edoardo Ziello ed Emanuele Pozzolo. I tre parlamentari, fino a pochi giorni fa iscritti alla Lega o, per quanto riguarda il deputato vercellese espulso da Fratelli d’Italia, oggi prima linea del neonato partito Futuro Nazionale fondato da Roberto Vannacci, hanno scelto di votare sì alla fiducia sul decreto, pur annunciando il no al testo finale del provvedimento.

Una mossa che punta a tenere insieme due messaggi politici contraddittori: sostenere la maggioranza istituzionale e al tempo stesso opporsi ai contenuti del decreto, in particolare all’invio di ulteriori aiuti militari a Kiev. «Voteremo a favore della fiducia perché questo voto non è nel merito del provvedimento sul quale rimaniamo contrari – ha spiegato lo stesso Vannacci in una nota ufficiale – ma serve per delimitare un perimetro politico funzionale a permettere ai partiti di scegliere dove collocarsi… Non ci prestiamo ai giochini di chi vorrebbe addossarci l’etichetta di essere insieme a Bonelli, Fratoianni, Renzi, Conte e Schlein, ma al contempo non rinunciamo alla nostra identità».

La dichiarazione offre un’indicazione politica netta: Futuro Nazionale non vuole essere usata dall’opposizione di sinistra, ma intende porsi come interlocutore identitario di destra con sensibilità specifiche.

Molinari: “Incoerenza palese”

La risposta più sferzante alle mosse dei tre vannacciani è arrivata da Molinari, per il quale non c’è alcuna sottigliezza tattica: si tratta di pura e semplice incoerenza politica. Duro l’attacco del capogruppo leghista, leader del partito in Piemonte: se un gruppo nasce proprio per contrastare la linea della maggioranza – in questo caso sull’Ucraina – e poi vota la fiducia su quel provvedimento, allora la contraddizione è evidente.

Molinari ha inoltre voluto chiarire la posizione storica del suo partito: a differenza dei vannacciani, la Lega nel passato ha sempre votato i provvedimenti di sostegno a Kiev, pur con distinguo interni, ma senza mai rompere la disciplina di voto della coalizione.

Fassino: “Fiducia per mascherare divisioni”

L’opposizione di centrosinistra, rappresentata in Aula da Piero Fassino, ha duramente criticato la scelta di porre la fiducia come uno strumento per nascondere le divisioni interne alla maggioranza. Fassino ha puntato il dito sulle ambiguità e sulle contraddizioni che emergerebbero, secondo lui, se gli emendamenti contrari all’invio di armi – presentati e poi fatti decadere dalla fiducia – venissero effettivamente discussi.

Per l’ex sindaco di Torino il Pd ha votato contro la fiducia, ma ribadisce con nettezza la linea politica del suo partito: il sostegno politico, umanitario e militare all’Ucraina non è solo un fatto tattico, ma una condizione necessaria per rendere credibile qualsiasi negoziato che miri a una pace giusta, basata sulla dignità della sovranità ucraina. Secondo il dem, in gioco c’è ben più della sorte di Kiev: è la stabilità e la sicurezza dell’intera Europa.

Napoli: “Putin dentro la maggioranza?”

Il torinese Osvaldo Napoli, componente della segreteria nazionale di Azione, è tagliente. Per l’ex parlamentare e consigliere della Sala Rossa, il sì alla fiducia dei tre deputati di Futuro Nazionale segna un paradosso politico autentico: «Da oggi Vladimir Putin entra formalmente nella maggioranza di centrodestra». È una critica che guarda all’interno e all’esterno: non solo una frecciata alla maggioranza, ma anche uno sguardo critico verso l’Unione europea, nella quale un governo percepito come non pienamente allineato sulla solidarietà verso Kiev rischia di apparire segnale di cedimento alle spinte filorusse.

Napoli non si limita alla critica generale, ma individua nei voti contro la fiducia figure eterogenee: tra chi rifiuta gli aiuti all’Ucraina e chi invoca resa o trattative immediate ci sarebbe, per lui, un’insopportabile confusione di ruoli, una mistura di posizioni che per un osservatore europeo suonano come uno “spettacolo inguardabile”.

Il paradosso politico

Alla fine dei giochi, il decreto passa. Il governo incassa la fiducia, anche grazie ai voti dei tre deputati che annunciano opposizione al testo. Le opposizioni di centrosinistra votano contro la fiducia ma non contro i contenuti. E dentro la maggioranza, più che una linea politica condivisa, emergono contraddizioni di fondo.

Il paradosso è sotto gli occhi di tutti: chi si dice contrario all’invio di armi vota la fiducia, chi sostiene l’invio di aiuti militari vota contro la fiducia. E il governo prosegue, mentre la contraddizione quotidiana tra coerenza di partito e strategia tattica resta aperta, forse destinata a irrigidire ulteriormente i rapporti dentro il centrodestra.

Una votazione non è mai soltanto una serie di numeri. Questa, in particolare, racconta molto di più: una fotografia della destra italiana in trasformazione, di identità in tensione, e delle difficoltà nel tenere insieme linee strategiche ed elettorali in un momento di grande pressione internazionale.