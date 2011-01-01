GRATTACIELO

Cirio vara il suo "piano Fanfani": mille case per le giovani famiglie

Il governatore annuncia l'impiego di 36 milioni di fondi europei per gli alloggi da assegnare, con un bando ad hoc, a nuove coppie con figli. Svolta anche sul parco della Salute di Torino e sugli ospedali di Cuneo, Novara e Vco: "Sarà l'anno della prima pietra"

Anche il Piemonte ha il suo piano Fanfani. Dal 41esimo piano del Grattacielo e alla presenza dei suoi assessori, il presidente della Regione Alberto Cirio ha tracciato la rotta del 2026 nella conferenza stampa di inizio anno annunciando un piano straordinario per mettere a disposizione mille alloggi ristrutturati a canone calmierato per giovani coppie con figli, beneficiando di 36 milioni di euro dai fondi europei. Questo sarà anche l’anno – almeno nelle intenzioni della Giunta – che segnerà l’avvio dei cantieri dei nuovi ospedali, a partire dal Parco della Salute di Torino, con la Conferenza dei Servizi che inizierà a riunirsi a partire da oggi.

“Una famiglia, una casa”

La grande direttrice annunciata dal presidente è il piano casa per le giovani famiglie. “Come lo scorso anno abbiamo dato priorità ai giovani con Piemove che permette a 66 mila studenti di viaggiare gratis, per il 2026 abbiamo pensato alle giovani coppie, a chi ha dei figli”, ha spiegato il governatore nel corso della conferenza stampa. “Se crediamo nella natalità dobbiamo dare certezze. E la certezza della casa è il primo passo”.

Il progetto, denominato “Una famiglia, una casa”, prevede la ristrutturazione di almeno mille alloggi di proprietà regionale, oggi sfitti e non assegnabili perché non immediatamente abitabili. In Piemonte, le tre Atc hanno censito oltre 3 mila alloggi in queste condizioni.

Ci pensa l'Europa

A seguito di una riprogrammazione dei fondi europei di sviluppo regionale (Fesr) 2021-2027, la Regione ha ottenuto oltre 36 milioni di euro. Con interventi di manutenzione straordinaria stimati in media tra i 20 e i 30 mila euro per alloggio, l’obiettivo è rendere disponibili le abitazioni entro il 2026, con un canone che non supererà i 150 euro al mese e sarà garantito nel tempo.

Il piano non si rivolge a chi è già inserito nelle graduatorie dell’emergenza abitativa, ma a giovani coppie con figli, ragion per cui sarà necessaria una legge regionale per attuarlo, su cui la Giunta è già al lavoro. “I criteri di premialità sono in corso di approfondimento – ha precisato Cirio – ma vogliamo dire a chi costruisce una nuova famiglia che trova un Piemonte ospitale e accogliente”.

Parco della Salute, l’anno della prima pietra

Il 2026 sarà anche, nelle parole del governatore, “l’anno della posa della prima pietra”. Si partirà dal Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione di Torino, destinato a sostituire l’attuale Città della Salute e della Scienza comprendente le Molinette, con oltre mille posti letto e definito “la più grande opera di edilizia sanitaria della storia del Piemonte”.

Il cronoprogramma è stato definito: oggi è partita la conferenza dei servizi, con la chiusura della valutazione di impatto ambientale attesa per il 24 marzo. Ad aprile scatterà la progettazione esecutiva, mentre l’avvio dei lavori è previsto “al massimo entro gennaio 2027”, con fine lavori indicata nel 2031. “Un’opera che finalmente passa dalle ipotesi alla realtà dei fatti”, ha sottolineato Cirio.

Novara, Cuneo e Vco: avanti tutta

Ma non c’è solo Torino, la Regione punta sugli altri tre grandi interventi di edilizia sanitaria: a Novara, Cuneo e nel Vco. Per l’ospedale di Novara è previsto un percorso analogo a quello del Parco della Salute, con la figura di un commissario straordinario – prevista da una norma inserita in Finanziaria – dotato di poteri speciali per accelerare le procedure. La figura scelta è quella di Marco Corsini, che ricopre già lo stesso ruolo al Parco della Salute.

Per quanto riguarda l’ospedale di Cuneo, Cirio ha annunciato la pubblicazione della gara di progettazione il 9 marzo, mentre per il Vco “è stata finalmente chiusa una vicenda lunga trent’anni” con l’individuazione, insieme al Politecnico di Torino, dell’area ritenuta più idonea per la realizzazione della nuova struttura, che ha portato alla scelta del comune di Piedimulera come sede del nuovo nosocomio.

Il nuovo Cup

Nel complesso, il piano regionale prevede undici nuovi ospedali “tutti localizzati e tutti finanziati”, con il 2026 dedicato simbolicamente e operativamente all’avvio dei cantieri. Sul fronte organizzativo, l’assessore alla Sanità Federico Riboldi ha inoltre confermato che il pieno avvio del nuovo Cup regionale è previsto per l’estate 2026. A gennaio le prenotazioni giornaliere sono passate da una media di 20 mila a oltre 40 mila nei picchi; per potenziare l’infrastruttura sono stati investiti 400 mila euro. Sull’affidamento del servizio – che prevede anche l’integrazione con l’intelligenza artificiale – pende però un ricorso al Tar da parte della seconda ditta classificata.

L’ultima cena

Sanità e casa, dunque, come leve per attrarre e trattenere giovani, rilanciare i servizi e rispondere a due delle principali fragilità del territorio. Con un cronoprogramma serrato e la promessa di trasformare il 2026 nell’anno in cui i progetti passano dalle carte ai cantieri. “Le priorità sono la salute delle persone e quindi ospedali nuovi – ha dichiarato Cirio – perché in un ospedale vecchio non riesci a garantire fino in fondo il diritto alla salute. E poi la casa, per dare certezze a chi decide di costruire una famiglia”.

Il governatore langhetto ha quindi voluto chiudere con una promessa, tra il serio e il faceto come nel suo stile: “Il mio obiettivo è organizzare la prossima cena di Natale in una di queste case”. Ma quando gli viene chiesto se si tratterebbe di una cena natalizia o di una cena di commiato per la fine della legislatura – vista la mai troppo celata ambizione di candidarsi alle Politiche del 2027 – preferisce non commentare.