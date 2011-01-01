OPERE & OMISSIONI

Sostenibile, moderna, armonica: Tav accelera sulla Avigliana-Orbassano

Ventiquattro chilometri di linea, otto in galleria sotto la Collina Morenica, tre miliardi di investimento (827 milioni già coperti) e un obiettivo dichiarato: spostare le merci dalla strada al ferro, liberare la linea storica e agganciare il nodo ferroviario del capoluogo

Calogero Mauceri la mette così, davanti ai taccuini dei giornalisti, prima ancora che si apra la Conferenza dei Servizi: «Uno dei canoni delle grandi opere infrastrutturali è la sostenibilità». E la parola “sostenibilità” declinata in ogni ambito diventa la chiave di lettura della mattinata torinese sulla tratta Avigliana-Orbassano della linea ad alta capacità/alta velocità Torino-Lione.

Sostenibilità ambientale, economica” e soprattutto “sociale”, perché «l’opera si inserisce in un tessuto territoriale nel quale essa deve essere armonica». È il lessico scelto dal commissario per presentare un progetto che nasce nel 2011, è stato affinato strada facendo e oggi – dice – «si innesta, dal punto di vista trasportistico, sul nodo di Torino», superando l’originaria idea di fermarsi a Orbassano. «Tutto quello che è stato fin qui chiesto negli incontri tecnici che ci sono stati è stato tutto accolto», precisa Mauceri, rivendicando anche l’aggiornamento «di tutte le normative tecniche di sicurezza», per una linea «più moderna, più sicura».

Il timing della Conferenza dei Servizi

A convocare formalmente la Conferenza è Rfi, Rete Ferroviaria Italiana, d’intesa con il commissario. Invitati al tavolo i sindaci degli 11 Comuni attraversati, i ministeri chiave – Infrastrutture, Ambiente, Cultura, Difesa – la Regione Piemonte, la Città Metropolitana e tutti gli enti gestori delle interferenze.

Gran parte dei Comuni sono a favore, tra cui Orbassano: «Certo è che presenteremo anche delle osservazioni che non potranno far altro che migliorare ulteriormente quello che è già un progetto che ha un lungo percorso», dichiara al TgR la sindaca Cinzia Maria Bosso. Tra i contrari è proprio il primo cittadino di Avigliana, Andrea Archinà: «Si rischia di passare da un’interconnessione usata solo in casi di emergenza al passaggio quotidiano dei treni ad alta velocità che attraverserebbero tutto quanto l’abitato».

I 60 giorni a disposizione degli enti locali per le osservazioni decorrono dal 7 gennaio, ma ai giornalisti viene spiegato che la finestra potrebbe allungarsi fino alla pronuncia del Ministero dell’Ambiente sulla Valutazione di Impatto Ambientale. «Noi siamo qui per lavorare per il territorio, per cui siamo anche fiduciosi», dice Rosa Pannetta di Rfi, auspicando che l’iter «possa chiudersi e si possa dare il via a questi lavori, non appena i finanziamenti saranno messi a disposizione».

Progetto da 24 chilometri e 3 miliardi

Il progetto definitivo riguarda una nuova linea in variante lunga 24 chilometri fino allo scalo merci di Orbassano. Nel dettaglio: 8 km in galleria naturale sotto la Collina Morenica; 4 km in galleria artificiale; tratto allo scoperto di ingresso e attraversamento dello scalo di Orbassano; connessione finale alla linea esistente di accesso al nodo ferroviario torinese.

Obiettivo dichiarato: completare e rendere funzionale l’intero Corridoio Europeo Mediterraneo della rete TEN-T, favorire lo shift modale delle merci dalla strada alla ferrovia e liberare la linea storica spostando lì il traffico passeggeri, con benefici anche per il Servizio Ferroviario Metropolitano.

Costo aggiornato 3 miliardi di euro

La progettazione ha già ottenuto il parere positivo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, mentre è in fase di approvazione la Via. Solo a copertura economica completa garantita, Rfi potrà avviare le procedure negoziali.

Il cronoprogramma è l’altro nodo, annoso visti i tempi biblici che hanno segnato (e funestato) la grande infrastruttura. L’inaugurazione della Tav è prevista nel 2033. I cantieri della tratta Avigliana-Orbassano hanno una durata stimata di sette anni. Insomma, bisognerebbe partire già quest’anno. Mauceri, incalzato, lascia filtrare un auspicio: «Io a dir la verità spererei anche prima… non voglio dire prima dell’estate, ma insomma spereremmo anche prima». Con una postilla realistica: nelle gare «probabilmente, come succede sempre, si avranno anche delle contrazioni in offerta» sui tempi.

Regione: “Sì alle grandi opere, senza ambiguità”

In prima fila la Regione. Per la vicepresidente Elena Chiorino si tratta di «un’opera strategica che consentirà una crescita di questa nazione, non solo della regione». E soprattutto di lavoro: «occupazione reale per il Piemonte», cantieri, indotto, logistica, servizi, sviluppo stabile legato allo spostamento delle merci dalla gomma al ferro. «Il Piemonte dice sì alle grandi opere, senza ambiguità e senza doppi linguaggi», rivendica Chiorino, esponente di Fratelli d’Italia, ringraziando il Governo Meloni per «supporto e determinazione».

Sulla stessa linea l’assessore alle Infrastrutture strategiche, il leghista Enrico Bussalino: «Vogliamo andare avanti speditamente». La Conferenza dei Servizi, dice, è «uno strumento decisivo di confronto istituzionale» per ascoltare sindaci e territori, accompagnando lo sviluppo dell’opera «con un dialogo costante e responsabile con le comunità interessate».

Tra nodo di Torino e Collina Morenica

Se il lessico scelto dal commissario è quello della sostenibilità “sociale”, non è casuale. La tratta attraversa territori sensibili, Comuni che da anni convivono con il dibattito – e lo scontro, spesso violento – sulla Torino-Lione. Il messaggio mandato oggi da Rfi, dal commissario e dalla Regione è chiaro: le osservazioni fatte finora «sono state tutte accolte», il tracciato è stato migliorato, aggiornato, reso più sicuro e soprattutto più integrato con il nodo torinese. Basterà a convincere anche i più scettici? Forse, di certo non a indurre le frange antagoniste – che hanno scelto il super treno come totem della loro lotta eversiva, a sotterrare l’ascia di guerra.

Adesso la palla passa agli enti locali, ai 60 giorni di osservazioni, alla Via del Ministero dell’Ambiente e, soprattutto, ai fondi ancora mancanti. Perché la sostenibilità, declinata in tre versioni, alla fine dovrà fare i conti con la quarta variabile che nessuno nomina ma tutti hanno in testa: il fronte ideologicamente contrario.