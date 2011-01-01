Conticelli-Valle (Pd): "Auditi Ance e Comune su Cresci Piemonte, faremo la nostra parte"

"Costruttori e Comune sono tornati a chiedere tempi certi per varianti e nuovi Prg, anche nell'ottica di sperimentare procedure più snelle in vista della nuova legge urbanistica, uno degli obbiettivi che la Regione si è data. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, in termini propositivi, affinché con la giunta regionale si possa rispondere alle richieste dei Comuni e delle categorie produttive". Così gli esponenti Pd Daniele Valle e Nadia Conticelli sull'audizione oggi nella Commissione Urbanistica del Consiglio regionale di Ance e Comune di Torino sul provvedimento 'Cresci Piemonte'. Il testo prevede 'disposizioni temporanee in materia urbanistica per l'accelerazione dello sviluppo economico regionale' attraverso i fondi del Pnrr, e ha già avuto il via libera in Commissione. "Ridurre al minimo il cosiddetto periodo di salvaguardia, cioè il tempo in cui coesistono le norme del vecchio piano con quelle del nuovo - spiegano i due esponenti Dem - è una richiesta che viene da più fronti e che non si può trascurare. Sono passati 8 mesi da quando la giunta ha annunciato il provvedimento, è ora di chiudere questo percorso e dare finalmente risposte".