VERSO IL 2027

Sindaci uscenti e poche novità, Pd a passo di gattopardo

Non solo Lo Russo a Torino, ma anche Abonante ad Alessandria e Manassero a Cuneo sono in pole per la ricandidatura. A Novara più Allegra che Rossi. Ad Asti sembra tutto deciso: per il dopo Rasero i dem puntano sul capogruppo Miravalle

Cambiare tutto, affinché nulla cambi. Le interminabili discussioni all’interno del campo largo e del suo azionista di maggioranza, il Partito Democratico, partono sempre all’insegna del rinnovamento, ma spesso e volentieri la montagna partorisce un topolino, e si preferisce riparare sull’usato sicuro. Potrebbe essere il caso delle elezioni amministrative del prossimo anno, quando – in concomitanza con le Politiche – andranno al voto cinque città piemontesi, il capoluogo di regione Torino e quattro capoluoghi di provincia: Novara, Alessandria, Cuneo e Asti.

Di questi comuni, il Pd ne amministra tre, tutti attraverso primi cittadini al primo mandato e quindi dal 2021, quando Elly Schlein non era ancora segretaria. Ma il suo cambio di schema, che esclude l’automatismo della ricandidatura anche in nome della vocazione “ostinatamente unitaria”, non sembra attecchire, e oggi, a poco più di un anno dal ritorno alle urne, sono gli uscenti a essere i favoriti.

Torino: Lo Russo a vele spiegate

Il caso di Torino è emblematico del gattopardismo della gestione Schlein. In estate la ricandidatura di Stefano Lo Russo appariva fortemente in bilico, con il primo cittadino dem pronto a essere il prossimo bersaglio di quel “metodo Giani” che ha subordinato di fatto al placet del Movimento 5 Stelle la riconferma del governatore toscano, uscito poi indenne dalle forche caudine pentastellate. Le stesse che avrebbero con ogni probabilità bloccato il Lo Russo bis, come espresso chiaramente all’ultima Festa dell’Unità dall’ex sindaca Chiara Appendino. La stessa Festa dove la segretaria Schlein fu piuttosto tiepida nel suo giudizio sull’attuale sindaco, e a domanda diretta rispose in modo evasivo.

Nel giro di pochi mesi, però, è cambiato tutto: Appendino, dimessasi da vicepresidente del Movimento, è oggi a capo di un’opposizione interna alla leadership dell’ex premier Giuseppe Conte di cui fa parte solo lei e ha perso gran parte del suo potere d’influenza, mentre Lo Russo ha cementato il suo rapporto con la segretaria, culminato nell’incontro di Bologna con i sindaci del Pd, di il primo cittadino torinese è coordinatore nazionale. Così, a oggi, salvo sorprese, la sua ricandidatura nel 2027 sembra scontata.

Alessandria: Abonante bis?

Lo stesso discorso si potrebbe fare per Alessandria, dove l’uscente Giorgio Abonante è considerato intrattabile e molti dei suoi hanno pensato di sostituirlo, anche per evitare di andare incontro a una più che probabile sconfitta contro il leghista Mattia Roggero, delfino del segretario regionale e capogruppo del Carroccio alla Camera Riccardo Molinari e in pole per succedere a Canelli. Il problema per i dem è chi mettere al suo posto: L’ex sindaca Rita Rossa sembra ambire più al Parlamento, per cui si voterà lo stesso giorno. Se poi non dovesse essere eletta a Roma potrebbe provarci per il Consiglio Regionale l’anno dopo (o due, a seconda di quando Cirio potrà mollare gli ormeggi).

Diverso è il discorso di Davide Ravetti: al terzo mandato in Consiglio Regionale, non può più ricandidarsi a Palazzo Lascaris, e potrebbe quindi rivolgere le sue mire verso Palazzo Rosso. Ma, dopo aver già provato a sondare il campo nel 2021, lasciando una porta aperta a cui nessuno ha bussato, questa volta sembra molto meno propenso. Un anno in politica (e nel Pd a maggior ragione) è un’era geologica, ma se si dovesse votare ora il candidato del centrosinistra ad Alessandria sarebbe di nuovo Abonante.

Cuneo: la riluttante Manassero

Altro capoluogo piemontese amministrato dai dem è Cuneo, con Patrizia Manassero, la quale però sembrerebbe non particolarmente entusiasta all’idea di restare altri cinque anni. In suo soccorso arriverebbe però l’avvocato Enrico Collidà, pronto a scendere in campo con una formazione civica, ma con l’appoggio del centrodestra: uno schema propiziato dall’ex ministro Enrico Costa e con il pieno appoggio del governatore Alberto Cirio.

I civici nella Granda hanno storicamente un peso preponderante (basta ricordare il caso di Federico Borgna, solo per citare il più recente) e se questa volta decidono di voltare le spalle al campo largo la sconfitta è quasi inevitabile. A maggior ragione se la candidata fosse la deputata e vicepresidente del Pd Chiara Gribaudo, che non gode di grossa popolarità in città. Lei stessa preferirebbe restare in Parlamento, ma ha bisogno della deroga: nel caso in cui non la ottenesse potrebbe farci un pensiero, ma anche qui l’indirizzo degli esponenti locali sarebbe quello di ricandidare Manassero. Che anche dovesse perdere non si dispererebbe più di tanto.

Ci sarebbe anche una terza ipotesi: il civico Collidà apre al Pd, che memore dell’esperienza Borgna decide di appoggiarlo, a patto che non lo facciano anche Lega e Fratelli d’Italia. A quel punto la parte più a sinistra del campo largo potrebbe convergere sulla consigliera regionale di Avs Giulia Marro come candidata di bandiera. Scenario improbabile, ma non del tutto impossibile per le dinamiche cuneesi.

Novara: l’Allegra sconfitta

A Novara invece il Pd è all’opposizione da ormai dieci anni, quando l’uscente Davide Ballarè, renziano di ferro, venne sconfitto dal leghista Alessandro Canelli, tuttora in carica e a fine corsa dopo due mandati. Qui un nome i dem lo avrebbero: quello del segretario regionale Domenico Rossi, anche lui come l’alessandrino Ravetti non più ricandidabile a Palazzo Lascaris. Ma le sue ambizioni sono altre, e dirette verso Roma, dove un seggio in Parlamento è ampiamente alla sua portata.

Così la favorita è la consigliera comunale schleiniana Milù Allegra, che in questi anni ha costruito un grosso bacino di preferenze in città. Novara però è una città tradizionalmente di centrodestra, e un profilo come il suo non sembra il più adatto per vincere, e anche se dovesse essere data già per persa qualcuno potrebbe rivendersi la candidatura come occasione per sfruttare la propria visibilità. Allegra è quindi la favorita, ma con delle incognite: da qui al 2027 lo scenario può cambiare rapidamente.

Asti a Miravalle

Dove sembra invece essere già tutto deciso è ad Asti, altro comune dove il centrosinistra è all’opposizione del forzista Maurizio Rasero, anche lui a fine corsa. Con ogni probabilità il candidato sindaco del campo largo sarà Michele Miravalle, capogruppo del Pd in Consiglio Comunale e docente universitario di filosofia del diritto. Con un secondo mandato in chiaroscuro di Rasero, trasformatosi in una macchietta tra una serie di intemerate e gaffe e viaggi frequenti in Cina, i dem puntano a riprendersi il Comune dopo dieci anni. Dove amministrano già precedenza agli uscenti: il cambiamento radicale propagandato da Schlein può attendere. Nella migliore tradizione raccontata da Tomasi di Lampedusa.