Iveco Group, -7% ricavi 2025, l'utile netto scende a 312 milioni

Iveco Group chiude il 2025 con ricavi consolidati pari a 13,4 miliardi di euro, in calo del 7% rispetto all'anno precedente. L'ebit adjusted è stato pari a 645 milioni rispetto a 892 milioni di euro nel 2024, con un margine del 4,8% (6,2% nel 2024), l'utile netto adjusted a 312 milioni (520 milioni nel 2024) con risultato diluito per azione adjusted pari a 1,16 euro (1,91 euro nel 2024). Il free cash flow delle Attività Industriali è stato negativo per 109 milioni (positivo per 240 milioni nel 2024), per effetto soprattutto delle minori vendite e dell'impatto negativo una tantum del livello alto delle scorte della divisione Bus. Le consegne di Iveco Group in Europa sono diminuite del 21% rispetto al 2024 e sono aumentate del 16% in Sud America. "Il 2025 è stato un anno sfidante per il nostro settore - spiega l'amministratore delegato di Iveco Group, Olof Persson - considerando il calo del mercato europeo sia per i veicoli commerciali leggeri sia per gli autocarri pesanti. Inoltre, abbiamo avuto un ritardo nella ramp-up della produzione di autobus nel nostro stabilimento di Annonay in Francia. Questi due fattori hanno pesato sui volumi e sulla redditività del gruppo e hanno impattato sulla performance del free cash flow dell'anno. Di conseguenza, ci siamo mossi rapidamente per rafforzare il controllo delle scorte, mantenere una rigorosa disciplina dei costi e accelerare il nostro Programma di Efficienza. Nella business unit Truck, ci siamo concentrati sul bilanciamento tra prezzi e quota di mercato, gestendo attentamente le scorte, così da ridurle in modo consistente in Europa per compensarne i maggiori livelli dei concessionari in Sud America. Abbiamo inoltre protetto la nostra posizione di leadership nel sotto-segmento dei veicoli commerciali leggeri cabinati e mantenuto il livello dei prezzi nel segmento dei veicoli medi e pesanti, entrando nella fase finale di lancio del nostro Model Year 2024 in Europa. I miglioramenti della redditività della business unit Bus sono stati attenuati dai costi aggiuntivi associati al ritardo nella salita produttiva in Annonay, e ai ritardi dei fornitori. Di conseguenza, la generazione di free cash flow è stata impattata negativamente per un importo pari a 200 milioni di euro. Abbiamo già adottato misure decisive per garantire che i prodotti non finiti presenti nelle nostre scorte alla fine dello scorso anno vengano consegnati nel corso di quest'anno, liberando questo capitale circolante. Nel segmento Powertrain, la progressiva crescita dal terzo trimestre in poi dei volumi di motori per clienti terzi ha supportato il miglioramento della redditività nella seconda metà del 2025. Ciò è avvenuto insieme a mix e prezzi migliori, a un controllo disciplinato dei costi e a una continua efficienza operativa".