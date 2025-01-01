ALTA TENSIONE

Askatasuna, la Procura non ci sta: ricorso contro le scarcerazioni

Impugnata la decisione del gip che, dopo gli scontri del 31 gennaio durante la manifestazione, aveva escluso il carcere per i tre antagonisti arrestati. Ora sarà il tribunale del riesame a valutare se inasprire le misure cautelari. Prosegue l'attività investigativa

La Procura non ci sta. Dopo la guerriglia del 31 gennaio – bombe carta, fumogeni, cariche, un agente colpito violentemente e una troupe Rai presa di mira – i pm di Torino hanno deciso di impugnare la scelta del gip che, all’indomani degli arresti, non aveva disposto il carcere per i tre antagonisti finiti in manette durante la manifestazione pro Askatasuna.

Il ricorso è stato depositato e ora la partita si giocherà davanti al tribunale del riesame. Sarà lì che l’accusa proverà a ribaltare l’impostazione del giudice per le indagini preliminari, che dopo l’udienza di convalida aveva optato per misure meno afflittive rispetto alla custodia cautelare in cella.

Le misure decise dal gip

All’esito della convalida, il gip del Tribunale di Torino aveva disposto i domiciliari per Angelo Francesco Simionato, giovane grossetano ritenuto coinvolto nell’aggressione a un poliziotto e l’obbligo di firma quotidiano per Matteo Campaner e Pietro Desideri, indagati per altri episodi avvenuti durante gli scontri. I tre erano stati arrestati in seguito agli incidenti scoppiati il 31 gennaio nel capoluogo piemontese, durante la manifestazione indetta dagli antagonisti.

Per quanto riguarda Simionato, tra le contestazioni iniziali figurava anche l’accusa di rapina, per la sottrazione del casco e di altri oggetti all’agente aggredito. Un’ipotesi che, nel corso della valutazione, è poi decaduta. L’arresto è stato comunque convalidato e sono stati disposti i domiciliari per il reato di lesioni, pur con il riconoscimento di un ruolo ritenuto marginale nella dinamica complessiva dei fatti.

“Guerriglia urbana”

Nelle ordinanze, il gip Irene Giani non ha usato mezzi termini. Quella del 31 gennaio viene descritta come una vera e propria “guerriglia urbana”, preceduta – scrive la giudice – da un’azione “evidentemente preordinata e organizzata” da parte di una frangia dei manifestanti pro Askatasuna.

Non solo l’aggressione al poliziotto colpito con un martello, ma anche la “brutale aggressione” ai danni di una troupe della Rai, episodio che aveva suscitato particolare allarme.

È proprio su questo quadro che la Procura fonda l’appello: secondo i pm, la gravità dei fatti e il contesto organizzato in cui sarebbero maturati giustificherebbero una misura cautelare più severa, ritenendo evidentemente non sufficienti domiciliari e obbligo di firma a fronte del rischio di reiterazione o della pericolosità emersa.

Plauso del sindacato di polizia

Sul fronte sindacale, non si è fatta attendere la presa di posizione del Mosap. “Accogliamo con attenzione la scelta della Procura di Torino di impugnare la decisione del gip – dichiara Fabio Conestà, segretario generale del sindacato – perché riteniamo fondamentale che episodi di violenza contro le forze dell’ordine e contro lo Stato ricevano una risposta ferma e coerente da parte delle istituzioni”.

Conestà insiste sul valore simbolico e concreto della tutela degli agenti: “Quando un poliziotto viene aggredito durante il servizio non si tratta mai di un fatto isolato, ma di un attacco all’autorità dello Stato e alla sicurezza dei cittadini. È indispensabile che chi indossa una divisa possa contare su strumenti normativi e decisioni giudiziarie che trasmettano un messaggio di reale deterrenza”.

E ancora: “Le donne e gli uomini in uniforme operano spesso in condizioni difficili e con esposizione diretta alla violenza e meritano rispetto, protezione e certezze. La risposta istituzionale deve essere chiara: chi aggredisce un poliziotto risponde delle proprie azioni in modo proporzionato e tempestivo”.

Il messaggio finale è netto: “Non chiediamo misure simboliche, ma un sistema che garantisca davvero la tutela di chi ogni giorno difende la legalità. La sicurezza è un bene collettivo e passa anche dal riconoscimento concreto del lavoro delle forze di polizia”.

Parola al Riesame

La parola passa ora al tribunale del riesame, chiamato a valutare se la lettura del gip regga alla prova dell’impugnazione o se, al contrario, il quadro delineato dalla Procura – tra “guerriglia urbana”, azione organizzata e aggressioni mirate – imponga il salto di livello nelle misure cautelari.

In gioco non c’è solo la posizione dei tre arrestati, ma anche il segnale che la giustizia torinese intende dare dopo una giornata che la stessa giudice ha definito senza ambiguità: guerriglia.