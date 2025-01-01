Ryanair basa a Torino un terzo aeromobile dall'estate, 32 le rotte

Ryanair rafforza la sua presenza a Torino con un terzo aeromobile basato dall'estate. L'investimento complessivo della compagnia aerea è di 300 milioni di dollari. Sono 32 le rotte, incluse 2 nuove per Sofia e Tirana; aumentano le frequenze su oltre 10 rotte già esistenti, tra cui Lamezia Terme, Madrid, Malaga, Malta, Marrakech, Reggio Calabria, Siviglia e Trapani-Marsala con l'obiettivo di trasportare 3,3 milioni di passeggeri all'anno (+21%) e un supporto a oltre 2.500 posti di lavoro locali in Piemonte. In tutto saranno oltre 380 i voli settimanali. "L'operativo estivo 2026 da record di Ryanair a Torino - spiega Fabrizio Francioni, responsabile della Comunicazione Italia di Ryanair - rafforza il nostro continuo impegno verso il Piemonte e l'Italia. Per consolidare ulteriormente questo successo e creare ancora maggiori opportunità per l'aviazione italiana, il turismo e l'occupazione, Ryanair rinnova l'appello al governo italiano affinché elimini l'addizionale municipale in tutti gli aeroporti. Se questi vincoli anti-crescita verranno rimossi, Ryanair risponderà con 40 aeromobili aggiuntivi (investimento di oltre 4 miliardi di dollari), 20 milioni di passeggeri in più all'anno, 250 nuove rotte e 15.000 posti di lavoro in tutta Italia". "Ryanair è un attore fondamentale - sottolinea Paolo Papale, direttore Sviluppo Aviation di Torino Airport - della crescita del nostro aeroporto. Abbiamo registrato un incremento del traffico davvero significativo nella stagione invernale ancora in corso, oltrepassando nel 2025 il record dei 5 milioni di passeggeri movimentati: questo è sicuramente anche merito di Ryanair, che da novembre 2025 ha basato un terzo aereo e aperto nuove destinazioni e aumentato le frequenze su un ventaglio molto ampio di mete. Ora, per la stagione estiva, siamo felici che Ryanair avvii i collegamenti su due nuove rotte internazionali, come Tirana in Albania e Sofia in Bulgaria, rafforzando il presidio sui mercati dell'Est Europa e che potenzi la propria offerta su destinazioni per le quali non solo c'è una considerevole domanda, ma rappresentano bacini di riferimento per il turismo incoming nel nostro territorio".