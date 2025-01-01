Pd Piemonte denuncia: “Qr code per docenti politicamente sgraditi”

"Questa mattina, davanti al liceo Regina Margherita di Torino, si è verificata una nuova distribuzione di volantini con un Qr code per segnalare docenti ritenuti politicamente sgraditi. Nonostante la richiesta esplicita della dirigente scolastica di rimanere al di fuori del perimetro di responsabilità della scuola, è, tuttavia, proseguito il volantinaggio delle cosiddette 'liste di prescrizione'. Neppure la minaccia di far intervenire le forze dell'ordine è bastata a far desistere i promotori dell'iniziativa". Lo segnalano i consiglieri regionali del Partito democratico in Piemonte Laura Pompeo e Daniele Valle. Ciò "conferma la natura organizzata e insistente di questa campagna - proseguono i consiglieri - e che rende ancora più urgente una risposta istituzionale chiara e ferma e non il silenzio dietro al quale si sta trincerando la Giunta Cirio, nascondendosi dietro la scusa pretestuosa di na mancanza di competenza in materia". "Siamo di fronte - concludono - a un tentativo di intimidazione che nulla ha a che vedere con il confronto democratico e che richiama metodi che pensavamo consegnati alla storia. La campagna, condotta su scala nazionale e che sembrerebbe riconducibile al movimento di estrema destra Azione Studentesca, non solo mina la libertà di insegnamento, ma rischia di alimentare un clima di sospetto e controllo ideologico all'interno delle scuole, luoghi che dovrebbero essere presidio di pluralismo, dialogo e crescita civile".