Legambiente, 86% negozi ritira piccoli rifiuti elettronici

In Italia è semplice conferire gratuitamente ai negozi di elettronica i piccoli Raee, ossia i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche con dimensioni sotto i 25 cm. Lo rivela la ricerca 'Missione Raee: Zero scuse' realizzata da Legambiente e sostenuta dal consorzio di raccolta Erion Weee. Tra ottobre e novembre 2025, volontarie e volontari di Legambiente hanno visitato in incognito 141 punti vendita appartenenti a 14 diverse catene della grande distribuzione elettronica e distribuiti in 8 regioni italiane (Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana e Valle D'Aosta). Nel corso del monitoraggio, è stato possibile conferire senza difficoltà il proprio piccolo Raee nell'86% dei negozi visitati, mentre nel restante 14% (20 punti vendita su 141) il conferimento non è stato consentito. La normativa '1 contro 0', che impone ai punti vendita di elettronica con superficie superiore ai 400 mq il ritiro gratuito dei piccoli Raee senza obbligo di acquisto, è entrata in vigore dieci anni fa. Nonostante l'obbligo normativo, in 20 casi non è stato possibile conferire il piccolo Raee: tra questi, 11 punti vendita hanno dichiarato di svolgere unicamente il servizio '1 contro 1', che prevede il ritiro del rifiuto solo a fronte dell'acquisto di un prodotto nuovo equivalente; in altri 7 esercizi è stata dichiarata la disponibilità alla raccolta delle sole lampadine, mentre in 2 casi i punti vendita hanno riferito di non essere abilitati al servizio. La ricerca evidenzia che in circa il 16% dei casi (22 punti vendita su 141) il personale incaricato non era a conoscenza del servizio '1 contro 0'. La conoscenza del servizio '1 contro 0' tra gli addetti dei punti vendita è più diffusa in Lombardia (93,3% di risposte positive), Toscana (90,9%), Piemonte (89,7%) e Lazio (87,1%). Al contrario, in Sardegna (33,3%) e Campania (31,6%) si registra una quota più elevata di esercizi che ha dichiarato di non essere a conoscenza dell'obbligo previsto dalla normativa.