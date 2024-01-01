BasicNet, fatturato consolidato sale a 415,8 milioni nel 2025

BasicNet, che ha rafforzato il portafoglio marchi con le acquisizioni di Woolrich e Sundek, ha registrato nel 2025 un fatturato consolidato di 415,8 milioni di euro, in aumento dell'1,6% rispetto al 2024. Le vendite aggregate dei prodotti con i marchi del gruppo raggiungono 1,2 miliardi di euro, in crescita del 4%. I dati preliminari dell'esercizio sono stati approvati dal consiglio di amministrazione della società, in attesa di quelli definitivi il prossimo 11 marzo. L'ebitda è pari a 54,1 milioni di euro, con una crescita degli investimenti in sponsorizzazioni, comunicazione e risorse umane; ebit a 31,8 milioni. Nel corso del 2025 sono stati pagati dividendi per 7,4 milioni di euro e acquistate azioni proprie per 14,4 milioni. Le vendite dei licenziatari commerciali e dirette crescono in Europa (+10,4%), regione che rappresenta circa l'80,6% delle vendite aggregate e nella quale si sono concentrati i progetti di sviluppo, mentre si riducono in Medio Oriente e Africa (-7,4%), nelle Americhe (-29,4%) e in Asia e Oceania (-2,8%). La posizione finanziaria netta verso banche si attesta a -74,4 milioni di euro, in miglioramento rispetto a -90,8 milioni al 31 dicembre 2024, per effetto principalmente della vendita del 40% di K-Way. "Nel corso dell'anno il gruppo ha confermato la propria visione di sviluppo basata su evoluzione continua e solidità dei valori fondanti, rafforzando il modello multibrand e ampliando il portafoglio con marchi di forte heritage come Woolrich e Sundek . L'attenzione si è concentrata sullo sviluppo della presenza diretta in Europa, sulle sinergie di Gruppo e sulla valorizzazione dei brand, coniugando innovazione e continuità in una logica di trasformazione graduale e di creazione di valore nel lungo periodo", commentano gli amministratori delegati Lorenzo e Alessandro Boglione.