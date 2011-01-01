TRAVAGLI DEMOCRATICI

Referendum, Schlein al rush finale. Carriere separate nel Pd

Domani con la Serracchiani il Pd piemontese fa partire la macchina della propaganda per il No che culminerà il 2 marzo con la segretaria a Torino. I riformisti silenti o per il Sì sottotraccia per evitare di incorrere in epurazioni e finire fuori dalle liste

Come nel resto del Paese, anche il Partito democratico piemontese si prepara a entrare nel vivo della campagna per il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. Domani a Torino, nella sede del Circolo Pd di via Mazzini, la segreteria regionale aprirà ufficialmente la fase operativa con una conferenza stampa insieme alla responsabile Giustizia nazionale, Debora Serracchiani. Accanto a lei interverranno il segretario regionale Domenico Rossi e i parlamentari piemontesi dem.

L’obiettivo è duplice: fare il punto sulle iniziative territoriali e serrare i ranghi attorno alla linea del No alla riforma Nordio, che prevede la separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante, istituendo così un doppio binario tra giudici e pubblici ministeri. Una linea tutt’altro che unanime all’interno del partito, ma la segretaria Elly Schlein vuole tenere il più possibile sottotraccia le voci difformi, consapevole che una vittoria del No darebbe una spallata a Giorgia Meloni e al suo governo.

La tappa torinese di Schlein

Il 2 marzo Schlein è attesa proprio a Torino per la tappa sabauda del suo tour per il no al referendum, portato avanti in parallelo al percorso d’ascolto del Pd, avviato a Milano il 31 gennaio e che culminerà in un grande evento il 6 e 7 marzo a Roma.

La segretaria dem infatti, dopo un iniziale atteggiamento prudente, ha scelto di impegnarsi direttamente nella campagna referendaria. Anche in Piemonte il messaggio è chiaro: il referendum va trasformato in un momento di mobilitazione dell’elettorato progressista. I sondaggi che circolano nei gruppi dirigenti dem suggeriscono che la narrazione del centrodestra sugli “errori dei magistrati” non stia sfondando, e che anzi rischi di compattare il popolo della sinistra attorno al No.

Così, mentre i sondaggi delle scorse settimane davano il Sì in netto vantaggio e metterci la faccia sarebbe equivalso a intestarsi la sconfitta, ora Schlein e i suoi sentono che il vento è cambiato, e con una vittoria del No alla portata (specie in caso di affluenza bassa) son pronti a passare all’incasso.

Le crepe nel fronte dem

Se la linea ufficiale del Pd piemontese è netta, non mancano però distinguo e prese di posizione diverse, il più delle volte sottaciute. A livello nazionale infatti l’unica esponente dem di primo piano schierata apertamente per il Sì è la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno, mentre in Piemonte il fronte favorevole alla separazione delle carriere può sull’ex consigliere regionale Luca Cassiani, l’ex senatore Stefano Esposito e l’ex parlamentare Magda Negri.

La convinzione diffusa è che nel segreto dell’urna gli esponenti dem che voteranno Sì saranno molti di più, ma in pochi osano contraddire pubblicamente la linea della segretaria. La stessa Serracchiani, attesa domani a Torino, nel non lontanissimo 2019 aderiva alla mozione congressuale di Maurizio Martina, che prevedeva proprio quella separazione delle carriere dei magistrati oggi fortemente osteggiata, anche da lei stessa.

Sfida alla Meloni

Altri big piemontesi infatti mantengono un profilo più defilato, come l’ex sindaco di Torino Piero Fassino che non ha ancora preso posizione pubblicamente. Diversa la scelta del deputato Mauro Laus, esponente anche lui dell’area riformista, che ha ribadito il suo No con un post su Facebook: “Sto riflettendo su come affrontare pubblicamente il mio No al referendum sulla giustizia”, ha scritto, ipotizzando un incontro pubblico o un confronto con un sostenitore del Sì per spiegare agli elettori più disorientati le sue ragioni.

Il partito, anche a livello regionale, punta ora a evitare che il fronte del Sì interno possa strutturarsi in modo visibile durante la campagna, in modo da non offrire sponde politiche alla maggioranza di governo: la politicizzazione del referendum, che la premier Meloni era intenzionata a evitare, è sta ormai palesata dai suoi avversari, così anche la leader di Fratelli d’Italia dovrà correre ai ripari spendendosi maggiormente per la causa della separazione delle carriere, finora delegata al suo guardasigilli Carlo Nordio.

Le Camere penali e la maratona per il Sì

Intanto, fuori dal perimetro stretto del Pd, il fronte favorevole alla riforma si organizza. Dopo la maratona oratoria promossa a Roma dal 2 all’8 marzo dai comitati per il Sì – “Un giudice più libero per una giustizia più giusta”, in programma in Piazza Cavour – anche a Torino si lavora a un’iniziativa analoga insieme alle Camere penali.

L’idea è quella di organizzare nel mese di marzo, a ridosso dell’avvio ufficiale della campagna referendaria, una maratona di interventi pubblici per sostenere la separazione delle carriere. Un appuntamento che potrebbe diventare il punto di coagulo del fronte piemontese del Sì e, indirettamente, un banco di prova per la tenuta della linea dem.

Uniti si vince

Per il Pd piemontese la sfida è infatti quella di mobilitare la propria base senza lasciare spazio a fratture interne: i sondaggi indicano che con una bassa affluenza si vince, e anche considerata la maggiore reticenza dell’elettorato di centrodestra a recarsi alle urne potrebbe diventare un fattore decisivo per l’esito dell’appuntamento referendario del mese prossimo.

La conferenza di via Mazzini e la visita di Schlein serviranno a dare un segnale di compattezza. Ma sotto la superficie, il confronto resta aperto. E il referendum di marzo rischia di trasformarsi, anche qui, in un test non solo per il governo, ma per gli equilibri interni al centrosinistra, nazionale ma anche regionale.