OPERE & OMISSIONI

Piemonte promosso (con riserva).

Pnrr, decisivo l'ultimo miglio

Con 2.381 interventi per 1,76 miliardi di euro distribuiti su quasi tutti i Comuni e un 23% di progetti già conclusi, la Regione si presenta all'appuntamento con il 30 giugno 2026 in una posizione solida. Ma, avverte la Corte dei Conti, sarà determinante il semestre finale

Il Piemonte avanza, ma non può permettersi distrazioni. È questa, in sintesi, la fotografia scattata dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei Conti, che ieri, 11 febbraio 2026, ha approvato il referto dal titolo “L’avanzamento dei progetti Pnrr della Regione Piemonte”

Il giudizio complessivo è positivo, ma accompagnato da una chiara raccomandazione: il semestre finale, in vista della scadenza del 30 giugno 2026, sarà determinante. È il tempo dell’“ultimo miglio”, quello in cui si misurano capacità amministrativa, tenuta organizzativa e qualità del monitoraggio.

I numeri: 2.381 interventi per 1,76 miliardi

Al 30 settembre 2025 risultano attivi 2.381 interventi di competenza regionale, per un valore complessivo di 1,76 miliardi di euro, distribuiti su quasi tutti i Comuni piemontesi

I progetti già conclusi rappresentano il 23%, mentre la gran parte è in corso di esecuzione. Un dato che, letto in controluce, racconta un sistema amministrativo in movimento, ma ancora impegnato nella fase più delicata: trasformare gli impegni finanziari in opere e risultati misurabili.

L’avvicinarsi della deadline del 30 giugno 2026 impone – sottolinea la Corte – un monitoraggio costante. Non una formula di rito, ma un’indicazione operativa: il tempo delle proroghe non c’è.

I progetti già a regime

Tra gli interventi considerati pienamente attuati o in stato avanzato, la Corte segnala alcune opere simbolo della transizione ecologica e digitale. La Ciclovia “Vento” rientra tra gli interventi pienamente attuati. Un’infrastruttura che coniuga mobilità sostenibile, turismo lento e valorizzazione territoriale lungo l’asse del Po. Procede con esiti positivi anche la digitalizzazione del patrimonio culturale, una misura che incide tanto sulla conservazione quanto sull’accessibilità dei beni. Il rinnovo dei treni a zero emissioni rappresenta un altro capitolo virtuoso, coerente con gli obiettivi di decarbonizzazione e miglioramento del servizio ferroviario regionale.

Le criticità

Accanto al quadro incoraggiante, la Corte individua aree che richiedono un rafforzamento delle attività di controllo. Tra i punti di attenzione: tutela dell’architettura rurale; meccanizzazione agricola; bonifica dei siti orfani; interventi di fognatura e depurazione.

Si tratta di ambiti complessi, spesso caratterizzati da pluralità di soggetti attuatori e da criticità tecniche che possono rallentare l’esecuzione. Qui la Corte chiede un salto di qualità nella vigilanza per garantire il rispetto delle scadenze.

La Sezione ha inoltre segnalato la necessità di un follow up su alcuni progetti strategici. Tra questi: gli interventi per la produzione di idrogeno in aree industriali dismesse; il progetto pilota del Comune di Elva, che richiede un particolare supporto tecnico e gestionale da parte della Regione. Sono iniziative ad alto valore simbolico e innovativo, ma anche ad alto tasso di complessità amministrativa. Il messaggio è chiaro: l’ambizione deve essere accompagnata da una regia forte.

Un semestre decisivo

Nelle conclusioni, la Corte dei Conti ritiene che i progetti Pnrr della Regione Piemonte analizzati presentino uno stato di attuazione globalmente soddisfacente. Rimangono però aree critiche che richiedono un monitoraggio serrato nel prossimo semestre, considerato decisivo per il completamento dell’“ultimo miglio” del Piano. In altre parole: il Piemonte è in corsa, ma la partita si gioca ora. E sul traguardo del 30 giugno 2026 non sono ammessi errori.