OPERE & OMISSIONI

Cirio compra il Lingotto Fiere,

caffè della pace con Ricca

Il governatore e il capogruppo leghista hanno chiarito i termini dell'operazione da circa 70 milioni. La riqualificazione del polo fieristico condizione pregiudiziale per il via libera del Carroccio: "No a un'operazione in due tempi". La ricerca di un gestore

Un rendez-vous mattutino per sciogliere i nodi politici, oltre a quelli finanziari. Si è svolto stamattina al bar Dezzutto di Torino, il vertice informale tra il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il capogruppo della Lega Fabrizio Ricca sul futuro del Lingotto Fiere.

Un confronto chiarificatore davanti a una tazzina di caffè, resosi necessario dopo le perplessità espresse dal Carroccio su un’operazione giudicata non solo onerosa ma ancora priva delle necessare prospettive. Subito dopo l’incontro, Cirio si è diretto alle Ogr per l’inaugurazione dell’anno accademico del Politecnico, ma il bilaterale in caffetteria è servito a mettere nero su bianco cifre, obiettivi e precondizioni politiche.

70 milioni per acquistare e riqualificare

Il piano delineato dal governatore vale complessivamente 70 milioni di euro: 20 milioni per l’acquisto dell’immobile e 50 per una profonda riqualificazione. GL Events, oggi proprietaria del complesso, avrebbe chiesto 40 milioni per la cessione, ma la trattativa potrebbe chiudersi attorno alla metà. Una cifra che tiene conto delle condizioni strutturali dell’edificio: infiltrazioni d’acqua, spazi vetusti, difficoltà di riscaldamento e manutenzione per una superficie di circa 100 mila metri quadrati non più adeguata agli standard espositivi contemporanei.

L’idea è quella di utilizzare i fondi europei del Fesr nella programmazione 2028-2034, quando per il Piemonte è atteso un incremento di risorse stimato tra gli 80 e i 90 milioni. L’operazione verrebbe gestita attraverso una newco a partecipazione pubblica, con il coinvolgimento di Regione Piemonte, Comune di Torino e Camera di Commercio, oltre a possibili partner istituzionali come Cdp e Agenzia del Demanio, così da rendere il polo fieristico interamente pubblico, come già accade in altre città italiane.

No a un’operazione in due tempi

Il punto sollevato dalla Lega non è nuovo. Già nel 2021, quando Ricca era assessore allo Sport, il dossier Lingotto era finito sul tavolo della Regione. E fin da allora il timore del Carroccio è stato quello di un’operazione “in due tempi”: acquistare l’immobile – di fatto sollevando GL Events da una situazione complessa – senza avere un piano industriale chiaro e sostenibile per il futuro.

“L’ingresso del Polo fieristico del Lingotto all’interno del patrimonio pubblico non è un tema nuovo – dichiara Ricca allo Spiffero – e con il presidente Cirio abbiamo condiviso che questo rappresenta un’opportunità per la città e per il Piemonte, perché Torino merita di avere un polo fieristico, al pari di altre città italiane ed europee, moderno, in crescita e in grado di attrarre eventi e manifestazioni di livello internazionale”.

La condizione posta dal Carroccio attraverso il suo capogruppo a Palazzo Lascaris è chiara: sostenibilità economica e allargamento a una platea ampia di interlocutori. “Si tratta di un percorso che approfondiremo insieme in tutte le sue fasi, con particolare attenzione al coinvolgimento economico di tutti i soggetti coinvolti e alla sostenibilità economica della futura gestione del polo fieristico”, ha aggiunto Ricca, indicando come modello il Salone Internazionale del Libro di Torino, oggi unica manifestazione di richiamo stabile ospitata al Lingotto.

Un gestore per far vivere il Lingotto tutto l’anno

Proprio su questo punto Cirio ha fornito le garanzie richieste. Dopo l’acquisto e la riqualificazione, il polo verrebbe affidato a un soggetto gestore in grado di renderlo vivo dodici mesi l’anno, attrarre grandi manifestazioni nazionali e internazionali e riportare Torino in competizione con realtà come Fiera Milano.

Oggi, al netto del Salone del Libro, il Lingotto ospita prevalentemente fiere di seconda e terza fascia. L’obiettivo dichiarato è invertire la rotta e trasformarlo in un’infrastruttura strategica anche in vista delle Olimpiadi invernali del 2030 nelle Alpi francesi, intercettando eventi collaterali e opportunità legate all’indotto internazionale.

Via libera politico

Dopo il confronto ai tavolini di Dezzutto, la Lega sembra orientata a dare il via libera all’operazione, ritenendo pregiudiziale l’esistenza di un piano di sviluppo chiaro prima dell’acquisto.

Restano da definire i passaggi tecnici – a partire dalla valutazione del Demanio e dalle procedure previste per l’acquisto di immobili da parte di enti pubblici – ma il chiarimento politico segna un passaggio decisivo, dopo il botta e risposta degli ultimi giorni che rischiavano di aprire un caso politico all’interno della maggioranza di centrodestra.