I Borromeo cedono 1,1% di Kaleon a investitore istituzionale

Si allarga la platea dei soci di Kaleon, la società delle isole Borromee e di altri siti storico-artistici sul Lago Maggiore. Nell'ambito del lancio del Fondo strategico nazionale indiretto (Fnsi), un fondo di fondi che investe in veicoli gestiti da Sgr e non in singole società, un nuovo soggetto, con a disposizione liquidità grazie al Fnsi, è andato ad aggiungersi agli investitori istituzionali italiani che erano entrati in Kaleon al momento della quotazione in Borsa. L'ingresso è avvenuto con una compravendita sul mercato il 12 febbraio nella quale l'azionista di maggioranza assoluta, L6A4 della famiglia Borromeo, ha ceduto 150.000 azioni di Kaleon per un esborso complessivo di 600.000 euro, pari ad una partecipazione dell'1,1% del capitale. A seguito dell'operazione, tenendo in considerazione gli acquisti effettuati sul mercato successivamente allo barco a Piazza Affari, L6A4 detiene il 68,7% di Kaleon.