Corre il mercato dell'auto usata, in Piemonte 60.000 in più delle nuove

I piemontesi, anche nel 2025, continuano a preferire l'acquisto di auto usate rispetto a quelle nuove. Secondo i dati Aci, l'anno scorso sono state poco più di 242mila le compravendite di vetture di seconda mano: si tratta di 60mila transazioni in più rispetto alle nuove immatricolazioni. Il prezzo medio di compravendita per le usate è di circa 20mila euro, in aumento dell'11% rispetto all'anno precedente, mentre diminuisce del 3,8% per il costo medio delle auto. I diesel (45,4%) e la benzina (35,6%) sono le alimentazioni più cercate, mentre registra scarsa attrattività l'elettrico: solo l'1,4 per cento delle compravendite. Va meglio l'ibrido, con una quota del 10,5 per cento. "Il mercato dell'auto usata in Italia resta oggi fortemente ancorato a modelli e brand tradizionali, con la Fiat Panda che si conferma anche nel 2025 l'auto usata più venduta nel Paese. Dalla nostra survey emerge inoltre che diesel e benzina continuano a essere le alimentazioni preferite, a conferma di un approccio ancora molto pragmatico da parte degli automobilisti" commenta Sergio Lanfranchi, del Centro studi AutoScout24. Secondo l'elaborazione di AutoScout24 su dati di Aci, è la provincia di Torino quella in cui avviene la maggior parte dei passaggi di proprietà: sono 121.684mila, nonostante una flessione del 2 per cento rispetto al 2024. Con distacco segue la provincia di Cuneo, con 33.923 passaggi (+2,5%). Gli incrementi percentuali maggiori sono quelli di Novara (+4,2%) e Verbania (+3,8%). L'auto più cercata in regione l'anno scorso è stata la Fiat Panda, mentre tra le elettriche è la 500e. Nel 2026, secondo la survey sulle intenzioni di acquisto, a livello nazionale emerge una propensione ad acquistare da brand tradizionali (92%), ma l'8% che intende orientarsi verso nuovi brand è in crescita. La maggior parte delle preferenze espresse va ai Suv (59%), mentre city car (8%), coupé e cabrio (6%) registrano un interesse marginale.