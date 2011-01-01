Assoreca, "sulle bonifiche serve un quadro normativo più moderno"

Assoreca, l'associazione del sistema Confindustriale che rappresenta le imprese attive nei settori ambiente, sicurezza, energia e salute, ribadisce "il ruolo strategico delle bonifiche come leva per la rigenerazione territoriale, la transizione ecologica e la competitività del Paese". "Le bonifiche non sono solo un adempimento ambientale, ma un vero e proprio investimento per lo sviluppo, la sicurezza dei territori e la crescita sostenibile" ha dichiarato il vicepresidente di Assoreca, Domenico Macerata intervenendo al workshop "SiCon-Siti Contaminati. Esperienze negli interventi di risanamento". "È necessario avviare una riflessione seria e concreta sulla revisione del Testo Unico Ambientale, affinché il quadro normativo sia più coerente con le sfide attuali, favorisca tempi certi, innovazione e sostenibilità e valorizzi il ruolo strategico degli interventi di risanamento e ripristino dei siti contaminati". Un tema centrale del confronto, si legge in una nota di Assoreca, è stato il rilancio del Forum italiano sulla sostenibilità delle bonifiche (Surf Italy), piattaforma nazionale di riferimento per la promozione della bonifica sostenibile. "Una rete nazionale aperta che mette insieme imprese, università, pubbliche amministrazioni, enti di ricerca e per integrare innovazione tecnica, sostenibilità, visione normativa ed economia circolare nei processi di bonifica" ha detto Claudio Albano, coordinatore del Comitato tecnico scientifico di Surf Italy. Albano ha ricordato come Surf Italy si collochi in coerenza con le principali strategie europee e internazionali, dall'Agenda Onu 2030 al Green Deal europeo, fino alla recente Nature Restoration Law e alla Soil Monitoring and Resilience Directive.