Precari universitari protesta a Torino

Presidio questa mattina dell'assemblea precaria universitaria davanti alle ex Ogr di Torino, dov'è in corso l'inaugurazione dell'anno accademico del Politecnico. Una protesta, a cui hanno partecipato alcune decine di persone. "Crui applausi sul palco, precarietà nei corridoi", si legge in uno striscione affisso fuori dall'Ogr. "Le istituzioni dovrebbero fare pressione sul ministero per delle riforme decenti per cercare di stabilizzare la situazione - afferma Andrea, uno dei portavoce -. In realtà quello che sta facendo al Politecnico è quello di mandarci via". "Al momento le uniche soluzioni che hanno trovato è trovarci lavoro fuori, quando in realtà il 30%-40%, a seconda dell'università, è precaria - ha aggiunto - tutta la ricerca è fatta dalla componente precaria e la didattica è fatta dalle persone precarie". "Il Politecnico si vanta di aver raggiunto l'eccellenza eppure ci caccia fuori, quindi non è chiaro come pretende che questa situazione sia sostenibile e noi siamo qua per richiedere interventi precisi, mirati e urgenti: il raddoppio del finanziamento ordinario dell'università in modo da raggiungere la media europea, ma ancora più urgente è un finanziamento straordinario per stabilizzare tutte le persone in uscita", conclude Andrea.