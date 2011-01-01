Appendino al presidio di Mirafiori, "lavoratori veri patrioti"

"La vostra battaglia non è solo una vertenza che riguarda un posto di lavoro, è una battaglia morale e una battaglia patriottica. È una battaglia morale perché è inaccettabile che chi ha portato Stellantis a questo punto incassi milioni tra dividendi e buonuscite mentre voi pagate le loro scelte scellerate con la cassa integrazione. Ed è una battaglia patriottica nel senso più vero del termine. Perché difendere Mirafiori e difendere l'automotive italiano significa difendere la nostra patria". Lo ha affermato la deputata M5S Chiara Appendino intervenendo al presidio organizzato dai sindacati davanti allo stabilimento di Mirafiori in vista della manifestazione di domani per il rilancio dell'industria torinese. "Elkann investe 13 miliardi negli Stati Uniti, 1,3 miliardi in Marocco, 5,6 miliardi in Sud America, e in Italia? Solo promesse vuote e stabilimenti fermi. Abbiamo un governo che si riempie la bocca di 'patria' e 'Made in Italy' e poi difende chi sta desertificando il nostro tessuto industriale. E voglio dirlo con chiarezza anche a Salvini: 'anti-italiano' è chi abbandona i lavoratori e smonta pezzo dopo pezzo l'industria nazionale, mentre chi difende il proprio lavoro e la propria dignità è un vero patriota. A Mirafiori oggi e in piazza domani, noi difendiamo l'Italia" ha sottolineato Appendino.