ACCADEMIA

Il Politecnico guarda alla Pubblica amministrazione: "Una palestra di innovazione"

Non più solo fucina di manager industriali. Ma nella Pa ci sono molti problemi che rischiano di frenare la crescita. Per il ministro Zangrillo bisogna premiare il merito, anche superando il sistema dei concorsi. Lo Russo e Cirio in prima fila. I precari fuori a protestare

La pubblica amministrazione come “palestra di innovazione” e nuovo campo strategico di lavoro per gli atenei tecnici-scientifici. È questo il filo conduttore dell’inaugurazione dell’anno accademico 2025/2026 del Politecnico di Torino. A fare da cornice all’evento, per la prima volta, le Ogr. In platea i principali attori del mondo accademico torinese e il ministro Paolo Zangrillo; fuori, in presidio davanti ai cancelli del polo di corso Castelfidardo, l'assemblea dei precari dell’università.

Il nodo delle regole

Non solo innovazione. In un mondo sempre più dominato dalla tecnologia e dallo sviluppo dei protocolli del futuro, la grande scommessa è riuscire a rendere questi strumenti realmente utilizzabili nel sistema pubblico. La pubblica amministrazione, si sa, non è facilmente modificabile. Pratiche che si bloccano nei meandri della burocrazia e un’età media troppo alta per essere veramente al passo con i tempi moderni. Per non parlare delle normative.

Secondo il Politecnico, infatti, molte esperienze di collaborazione con gli enti pubblici dimostrano che la trasformazione passa anche dall’evoluzione dei modelli organizzativi e dal quadro normativo. Alcuni esempi? La connettività wi-fi nelle aree remote, le smart city, l’utilizzo dei “digital twin” per la pianificazione urbanistica. Tecnologie che però rischiano di restare inefficaci se non vengono accompagnate da regole capaci di interpretarle. Spesso l’ostacolo non è tecnico, ma amministrativo e regolamentare.

Migliorare la Pa

Problemi che sono ben noti al ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, che vede nell’alleanza con il Politecnico di Torino un’opportunità per snellire il settore pubblico: “Abbiamo la necessità di presentarci come un’organizzazione capace di essere attrattiva e di convincere i giovani di poter assumere responsabilità nella Pa. Dobbiamo allenarli a essere classe dirigente”.

Il problema però è il presente nel quale le trasformazioni tecnologiche sono profonde: “Non si fa tempo a imparare una cosa, che va in obsolescenza. La formazione diventa una leva strategica per gestire tutte le organizzazioni. Questo è vero per il privato, ma non può essere diverso per la pubblica amministrazione”.

Uffici pubblici che, secondo Zangrillo, per potersi migliorare devono poter assumere strumenti che sono vicini al settore privato. Il merito, infatti, non sempre è al centro della crescita professionale nel pubblico ed è da questo presupposto che nasce la proposta di trovare nuove forme di promozione del personale: “Ho trovato una pubblica amministrazione dove un dirigente non ha la possibilità di premiare le persone eccellenti della sua squadra. Per crescere non conta la valutazione fatta dal capo, ma è necessario un concorso. È un sistema non adeguato, che priva i dirigenti della responsabilità di conoscere le sue persone, di saperle far crescere e misurarle per i risultati che producono”.

Oltre l'industria

Così, si crea il terreno per i giovani che vengono formati al Politecnico di Torino per il quale il rapporto con il pubblico diventa un terreno centrale per la formazione e per l’impatto sociale della tecnologia: “Accanto alla sua consolidata dimensione industriale, il rapporto con la Pubblica amministrazione emerge come ambito strategico”, ha spiegato Stefano Corgnati, Rettore del Poli, che poi ha sottolineato come le grandi trasformazioni richiedano competenze capaci di incidere nei luoghi dove si formano decisioni, norme e regolamenti.

Per questo motivo è stato annunciato l’avvio della prima Summer School dedicata alla Pubblica amministrazione rivolta a 50 studenti magistrali e dottorandi. L’obiettivo è offrire uno spazio di approfondimento sulle dinamiche decisionali e sulle responsabilità della Pa contemporanea, con particolare attenzione alla penetrazione dell’innovazione tecnologica. Secondo l’ateneo, si tratta di un primo passo per formare profili capaci non solo di progettare soluzioni tecniche, ma anche di contribuire ai tavoli in cui si definiscono le politiche pubbliche.

Efficienza uguale democrazia

“L’efficienza amministrativa è una condizione democratica”. A dirlo è stato il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, durante il suo intervento. Secondo il sindaco, una pubblica amministrazione lenta o opaca rischia di creare disparità: chi possiede più risorse culturali e strumenti riesce a orientarsi meglio, mentre chi ne ha meno resta escluso. Per Lo Russo, quindi, “ogni ritardo amministrativo è un costo economico”, ma può diventare anche “un costo di democrazia”. Da qui la necessità di introdurre competenze tecnico-scientifiche e strumenti di analisi dei dati nella gestione pubblica.

Il governatore della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha invece ribadito il valore dell’ateneo come elemento di competitività territoriale. Cirio ha sottolineato come la presenza del Politecnico rafforzi la capacità del Piemonte di presentarsi come regione credibile agli occhi degli investitori internazionali, ricordando che nel 2026 potrebbe entrare nel vivo il progetto Silicon Box, destinato a rappresentare uno degli investimenti industriali più significativi degli ultimi anni. Nel suo intervento ha inoltre richiamato il ruolo dell’ateneo nel supporto alla progettazione di opere pubbliche, dalla sanità ai grandi eventi sportivi.

“Eccellenza, ma senza stabilità”

L’unico neo è quello del precariato. Mentre dentro le Ogr si teneva la cerimonia, fuori si svolgeva un presidio dell’assemblea precaria universitaria, che ha portato l’attenzione su un tema che attraversa l’intero sistema accademico: la precarietà del personale che svolge attività di ricerca e parte della didattica. I manifestanti hanno chiesto interventi strutturali, tra cui un aumento del Fondo di finanziamento ordinario e misure straordinarie per la stabilizzazione, sottolineando che una parte consistente della ricerca universitaria si regge su contratti temporanei. Una richiesta che si inserisce nel dibattito nazionale sul futuro delle università e sulla sostenibilità dei percorsi di carriera nella ricerca.

Critiche, questa volta alla Regione Piemonte, sono arrivate durante l’intervento del rappresentante degli studenti Lorenzo Baffert sul versante del diritto allo studio universitario che ha parlato di risorse insufficienti per le borse di studio e ha messo in discussione la figura dell’idoneo non beneficiario, che viene visto come una contraddizione del sistema: “Il diritto è riconosciuto, ma non è garantito”.