ECONOMIA DOMESTICA

Iren fa quadrato, A2A fa affari. Bocche cucite dei sindaci

Summit blindato a Palazzo Civico tra i soci della multiutility: confronto sul piano 2025-2030 ma nessuna dichiarazione sul caso Del Fabbro, nonostante l'esposto alla Consob. Intanto il concorrente lombardo avanza in Piemonte e si prende un appalto da 14 milioni

C’è chi entra alla spicciolata e chi esce a passo svelto. Ma soprattutto nessuno parla, come ampiamente prevedibile e previsto dallo Spiffero. Il vertice del Patto di sindacato di Iren, andato in scena mercoledì 11 febbraio a Palazzo Civico, ha restituito un’immagine plastica della fase che attraversa la multiutility: formalmente confronto costruttivo sul piano industriale 2025-2030, sostanzialmente bocche cucite su tutto il resto. A cominciare dal caso che nelle ultime settimane ha sfiorato il presidente.

Al tavolo, con il padrone di casa Stefano Lo Russo, c’erano la sindaca di Genova Silvia Salis, il collega di Reggio Emilia Marco Massari e la trimurti al vertice della società: il presidente Luca Dal Fabbro, il vicepresidente Moris Ferretti e l’amministratore delegato Gianluca Bufo. Riunione fiume, oltre due ore, interrotta solo dal caffè. All’uscita, nessuna dichiarazione.

Il convitato di pietra

Ufficialmente si è parlato del piano industriale 2025-2030, presentato a novembre, con i suoi pilastri ribaditi: transizione energetica ed ecologica, qualità dei servizi, investimenti sui territori. Ma sul tavolo aleggiava il “piccolo caso” che ha coinvolto Dal Fabbro.

Il nodo è l’operazione del fondo Xenon, di cui il presidente di Iren è partner, per la cessione a Hera di Sostelia, società attiva nel settore idrico. Iren ha chiarito l’assenza di violazioni, corredando la posizione con un parere legale ad hoc. Tuttavia, sulla vicenda è stato presentato anche un esposto alla Consob. Un elemento che, pur non configurando ad oggi contestazioni formali, ha inevitabilmente acceso i riflettori sulla governance e sui possibili conflitti d’interesse.

La riunione del Patto non era convocata per “processare” il presidente, né per rinnovargli la fiducia. I soci – Torino, Genova e Reggio Emilia – hanno a cuore soprattutto la stabilità. Anche perché gli equilibri interni sono mutati: con l’operazione che ha rafforzato la quota del Comune di Torino, Lo Russo ha riportato il capoluogo piemontese primo tra i soci. E la conferma di Dal Fabbro alla presidenza è precedente a questo nuovo assetto. In sintesi: nessuna resa dei conti, ma nemmeno leggerezze. In una fase in cui eventuali blackout o disservizi, a poco più di un anno dalle amministrative torinesi, sarebbero politicamente esplosivi, il sindaco chiede soprattutto investimenti visibili sul territorio.

Mentre Iren discute, A2A incassa

E qui si apre l’altro fronte. Perché mentre a Torino si riunivano i soci di Iren, in Piemonte avanzava un concorrente tutt’altro che secondario: A2A. Attraverso la controllata Aprica, il gruppo lombardo si è aggiudicato la gara per i servizi di igiene ambientale in 52 comuni della provincia di Cuneo, afferenti al Consorzio Sea (Servizi Ecologia Ambiente). Un appalto da otto anni – con possibile rinnovo per altri due – dal valore stimato di circa 14 milioni di euro l’anno, per un bacino di circa 160 mila residenti, tra cui Fossano, Savigliano e Saluzzo.

Aprica, con questa aggiudicazione, supera quota 300 comuni serviti a livello nazionale. E l’amministratore delegato Filippo Agazzi parla apertamente di “passaggio strategico importante” per l’ingresso in Piemonte anche nel segmento della raccolta rifiuti e del decoro urbano. Domanda inevitabile: al tavolo del Patto qualcuno avrà evocato il nome di A2A? Perché se il piano di Iren punta a rafforzare il presidio su rifiuti, reti idriche, efficienza energetica e rinnovabili, la concorrenza non resta a guardare. Anzi, mette radici proprio nel territorio storicamente considerato “cortile di casa”.

Stabilità cercasi

Il comunicato ufficiale parla di confronto costruttivo e di ricadute positive sull’indotto. I sindaci hanno chiesto attenzione alle comunità, ricordando che la presenza della multiutility si misura nei servizi quotidiani, nella manutenzione delle reti, negli investimenti che generano occupazione.

Tutto vero. Ma il silenzio finale pesa più delle parole. Nessuna presa di posizione pubblica sul caso Dal Fabbro, nessun accenno alla pressione competitiva dei concorrenti che si fanno sempre più agguerriti, nessuna dichiarazione fuori protocollo.

Segno che, in questa fase, la priorità è blindare la governance e tenere la barra dritta. Perché nel risiko delle multiutility del Nord, tra fondi, esposti e gare milionarie, basta un inciampo per cambiare gli equilibri. E a Torino – dove la politica guarda ai bilanci ma anche alle urne – nessuno sembra disposto a correre rischi.